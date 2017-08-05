نجاة فتاة من الذبح على يد والدها وشقيقيها في بني سويف

بني سويف - أحمد كامل:

أنقذت العناية الألهية فتاة في بداية عقدها الثالث، من الموت ذبحًا، على يد والداها وشقيقيها الاثنين، بدائرة مركز سمسطا جنوبي غرب بني سويف، بعد استدارجهم لها من القاهرة، وطعن شقيقها الأصغر لها بمنطقة الرقبة، وإلقائها في المنطقة الصحراوية بالقرب من الطريق الصحراوي الغربي، ظنًا منهم أنها فارقت الحياة.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى بني سويف العام، باستقبالها فتاة تدعى "عائشة.ح.م"، 22 عامًا، مصابة بقطع في الرقبة، واشتباه قطع في المريء وحالتها العامة سيئة، والذي كلّف بسرعة التحري عن الواقعة وكشف ملابساتها وضبط الجناة.

وأشارت التحريات الأولية وأقوال المصابة الأولية، التي قادها الرائد محمد الفقي معاون مباحث مركز شرطة سمسطا، أن والد الفتاة و2 من أشقائها وراء محاولة ذبحها وإلقائها بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز سمسطا، بعد استدراجها من محافظة القاهرة لدائرة مركز سمسطا، وطعن شقيقها الأصغر لها بسلاح أبيض، ولاذوا بالفرار بعد إلقائها بالطريق الصحراوي، اعتقادًا منهم بمفارقتها الحياة.

وكشفت التحريات أن الفتاة مقيمة بالقاهرة بعد هروبها من منزل أسرتها، منذ فترة طويلة، وعقب معرفتهم بمكان اختفائها، جرى استدراجها وطعنها بسلاح أبيض كان بحوزة شقيقها الأصغر.