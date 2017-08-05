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تجديد حبس لص "الفيزا كارت" 15 يوما في سوهاج

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مصراوي Masrawy

تجديد حبس لص "الفيزا كارت" 15 يوما في سوهاج

01:46 م السبت 05 أغسطس 2017

حبس لص الفيزا كارت - أرشيفية

سوهاج – عمار عبدالواحد:

قررت محكمة سوهاج الجزئية، اليوم السبت، تجديد حبس موظف بالأوقاف 15 يومًا، في اتهامه بارتكاب العديد من وقائع سرقة "الفيزا كارت" من أصحاب المعاشات والموظفين وسحب رصيدها والاستيلاء عليه.

وتلقى اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج بلاغًا من "حنان فواز عبد اللطيف"، 37 عامًا، موظفة وتقيم مدينة ناصر دائرة قسم ثان سوهاج، بقيام شخص مجهول بالاستيلاء على "الفيزا كارت"، الخاصة بها والرقم السري واستبدالها بآخرى لا تعمل حال إيهامها بمساعدتها في صرف راتبها لعدم درايتها باستخدامها، إلا أنه أفهمها بعدم وجود رصيد، وقيامه في وقت لاحق بصرف مبلغ 3 آلاف جنيه من رصيدها.

وتوصلت تحريات اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "ياسر. ف. ع"، 42 عامًا، موظف بالأوقاف، ويقيم الشيخ خليفة دائرة قسم أول سوهاج، وأكدت التحريات قيام المذكور بالتردد على ماكينات الصراف الآلي واستهداف الأشخاص والسيدات كبار السن، ممن لا يجيدون التعامل باستخدامها وإيهامهم بمساعدتهم في صرف رواتبهم، واستبداله للفيزا بأخرى تالفة والحصول على رواتبهم بأوقات لاحقة عقب إفهامهم بعدم وجود رصيد أو تعطل ماكينة الصرف.

وجرى ضبط المتهم المذكور وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة و10 وقائع أخرى، لمروره بضائقة مالية في الآونة الأخيرة، وقيامه بالتخلص من كافة كروت "الفيزا كارت" المستولى عليها من المجني عليهم.

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