وزير القوى العاملة يكلف بتعيين أبناء المتوفين في مصنع أسوان وزيادة التعويضات

كتبت - نورا ممدوح :

أكد محمد سعفان وزير القوي العاملة، أنه يتابع بصفة مستمرة على مدار الأسبوع، كافة الإجراءات التي اتخذت بشأن حريق مصنع أسمنت أسوان، الذي نتج عنه وفاة عاملين ومهندس بالمصنع متأثرين بالحروق الشديدة.

وكلف الوزير - حسب بيان صحفي اليوم السبت - مدير مديرية القوي العاملة بأسوان، حسن الرداد، بالتفاوض مع إدارة الشركة لزيادة مبلغ التعويض الخاص بالعمال المتوفين عن 250 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، لعدم رضائه عن مبلغ التعويض، فضلا عن تعيين أبناء المتوفين في المصنع.

ويعود الحادث إلى 24 من يوليو، والذي أدى إلى تفحم شخصين وإصابة 3 في حالة خطرة، إثر انسكاب مادة حارقة تستخدم في تصنيع الأسمنت على العمال بمصنع أسمنت أسوان.

ويعقد الوزير اجتماعاً الخميس المقبل، بديوان عام الوزارة، يحضره رؤساء مجالس إدارة شركات الاسمنت، وممثلين عن غرفة صناعة مواد البناء والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء ، لمناقشة سبل الحد من الحوادث الجسيمة وفقا لمعايير العمل الدولية، لتلافي تكرار ما حدث في مصنع أسمنت أسوان حفاظا على حياة العمل والصناعة المصرية، فضلا عن مواكبة أحدث الطرق والإجراءات العالمية فى السلامة والصحة المهنية من أجل مستقبل أفضل وبيئة عمل.

وأكد سعفان أن ذلك يأتي في إطار دور وزارة القوى العاملة في تعزيز التعاون مع الجهات ذات الاهتمام المشترك لرفع الوعي في مجالات السلامة والصحة المهنية، للعمل على خفض معدلات الحوادث والإصابات على المستوى القومي والتي تؤدى إلى خسائر طائلة في القوى البشرية وموارد الدولة، فضلا عن العديد من الإضرار غير المباشرة.

وتلتقي الوزير تقريراً عاجلا اليوم السبت من مدير المديرية، أشار فيه إلي أن هناك لجنة مشكلة من السلامة والصحة المهنية، وجهاز شئون البيئة، وإدارة الحماية المدنية، سوف تتوجه اليوم السبت لمعاينة المصنع، وبحث مدي توافر إجراءات الوقاية وحماية العاملين وبيئة العمل من عدمه.

كما تتوجه لجنة أخرى من إدارة رعاية وحماية القوي العاملة للبحث والتفتيش علي ملفات جميع العاملين المؤمن عليها، فضلا عن العمالة اليومية، حيث تم الاتفاق مع إدارة المصنع على تحرير عقود عمل والتأمين على جميع العمالة دون استثناء. ​