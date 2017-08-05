سقوط "ديلر" الشرابية بـ7 كيلو فودو

كتب فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، "ديلر" بمنطقة الشرابية بحوزته 7 كيلو فودو، وسلاح ناري.

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة المخدرات، تفيد أن "علي.م"، 43 سنة، عاطل، يزاول نشاطًا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويروج الممنوعات داخل "دولاب" بمحيط منزله.

تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات من ضبط المتهم أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الشرابية مستقلاً سيارة رقم 9842 كيا سيراتو نبيتي اللون، وعثر بحوزته على بندقية خرطوش، و7 كيلو من نبات الفودو و600 كيس فودو معدل للبيع وكمية من الحشيش، ومبلغ47 الف جنيه.

وأمام اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

تحرر محضر بالواقعة أحاله اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.