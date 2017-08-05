إيران تحذر أوروبا من محاولة ترامب تدمير الاتفاق النووي

طهران - (د ب أ):

قال وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يحاول تدمير الاتفاق النووي، وعلي أوروبا أن تكون حذرة بهذا الشان.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم السبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موجريني التي تزور إيران لحضور مراسم تنصب الرئيس حسن روحاني،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية(إرنا).

وأشار ظريف إلى الاختبار الصاروخي الإيراني واطلاق حامل القمر الصناعي سيمرغ إلى الفضاء وعدم انتهاكه لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 ، منتقدا البيان الأخير للدول الأوروبية الثلاث والذي صدر بالاشتراك مع الولايات المتحدة معتبره حركة في المسار الخاطئ.

من جانبها، قالت إن المجتمع الدولي لديه منافع مشتركة مع إيران بخصوص الاتفاق النووي، الذي قالت إن الاتحاد الأوروبي يدعمه بقوة ،وهذا الموقف مشترك لجميع الدول الاوروبية.

وأضافت أن مواقف الاتحاد الأوروبي واضحة بهذا الشان،" وإننا نسعي إلى جعل أمريكا إلى جانبنا في الاتفاق النووي".

وأكد الطرفان في اللقاء علي ضرورة تعزيز تعاون إيران مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات سيما في المجالات الاقتصادية .

وتبادل الطرفان في اللقاء وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بتنفيذ الاتفاق النووي والملفات الإقليمية، سيما الأوضاع في سورية ومفاوضات استانة والتطورات في الخليج والأوضاع في اليمن، وأكدا علي ضرورة متابعة الاوضاع المؤسفة في اليمن والبحرين والعراق ومكافحة الإرهاب التكفيري.