السلطات الأمريكية تعتقل رجلا أوقف هجوما إلكترونيا عالميا

لوس أنجليس- (د ب أ):

ذكرت وثائق محكمة صدرت يوم الخميس أن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) اعتقل ماركوس هاتشينز، الباحث في مجال أمن الإنترنت الذي ساعد في وقف الهجوم الإلكتروني العالمي بفيروس "واناكراي" في مايو، وذلك باتهامات تتعلق بالقرصنة في الولايات المتحدة.

وأفادت الوثائق بأن هاتشينز، وهو مواطن بريطاني، اعتقل يوم الأربعاء في لاس فيجاس بولاية نيفادا، لدوره في تصميم وتوزيع برنامج "كرونوس" الخبيث الذي يستهدف الأنظمة المصرفية.

واتهم هاتشينز بالتآمر لارتكاب أعمال احتيال عبر الكمبيوتر، ومحاولة الولوج إلى جهاز كمبيوتر دون إذن وتوزيع جهاز خداع إلكتروني.

ويقال إن برنامج "كرونوس" قد تم تصميمه وتوزيعه خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يوليو 2015.

وكان هاتشينز قد لقي إشادة ووصف بأنه بطل عندما ساعد في منع وعرقلة الهجوم الإلكتروني "واناكراي"، حيث اكتشف طريقة مكنته من إبطاء تأثيرات الفيروس الإلكتروني، وفقا لعدة تقارير.

وانتقل الفيروس إلى أكثر من 300 ألف جهاز كمبيوتر في 150 دولة.