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سيدات الهند في حالة رعب بعد إختفاء شعر رأسهم

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مصراوي Masrawy

سيدات الهند في حالة رعب بعد إختفاء شعر رأسهم

01:44 م السبت 05 أغسطس 2017

سيدات الهند في حالة رعب بعد إختفاء شعر رأسهم

اختفاء شعر الهنود

كتبت- نرمين الجلاد

في الوقت الذي يتميز فيه الهنود بالشعر الطويل الصحي، وهو ما يبدو واضحاً من خلال أفلام "بوليود"، حدثت واقعة غريبة من نوعها تروي عن قص شعر النساء في الهند أثناء نومهم.

وذكر موقع "سبوتنك" أن الشرطة الهنديةبدأت التحقيق في سلسلة حادثة غريبة، تتكرر باستمرار في الهند، حيث قالت سيدات إنهن استيقظن ليجدن شعرهن وقد تم قصه.

ووجهت الشرطة النصح للمواطنين، بعدم تصديق أو نشر الشائعات في أعقاب وفاة سيدة، 65 عامًا، تعرضت للضرب حتى الموت من قبل العامة للاشتباه في أنها ساحرة وأنها هي التي تسرق شعر السيدات.

وأكد أناند كومار، مسؤول بارز في ولاية أوتار براديش شمالي الهند، أن الأوامر صدرت للجان بالقرى بدحض الشائعات التي تشير إلى وجود أشباح أو ساحرات يقطعن ضفائر النساء، بحسب موقع "oneindia".

وقال إن الشرطة تحقق في المزاعم، وشكاوى مماثلة ظهرت في أحياء ولايتي هاريانا ودلهي المجاورتين.

وتسببت الشائعات في انتشار المخاوف والرعب بين العامة، من احتمال استخدام ضفائر الشعر في إلقاء تعاويذ، حيث قام بعض الآباء في بعض مناطق ولاية أوتار براديش، بمنع أطفالهم من الخروج من المنازل بعد المدرسة.

 

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مصراوي Masrawy

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