تأجيل نظر دعوى "الأهرام" لإغلاق قناة الفراعين لـ1 أكتوبر

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم السبت، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من رئيس مجلس إدارة صحيفة "الأهرام" السابق، أحمد النجار، والذي يطالب بإلغاء ترخيص قناة "الفراعين"، ووقف بثها خلال الفترة الزمنية المخصصة لبث برنامج "مصر اليوم" الذي يقدمه رئيس مجلس إدارة القناة توفيق عكاشة لجلسة 1 أكتوبر المقبل.

وحملت الدعوى رقم 15833 لسنة 69 ق، مختصما وزراء الاستثمار والداخلية والإعلام، وأوضحت أن القناة عرضت بتاريخ 5 نوفمبر 2015، تقريرًا تضمن هجومًا على المؤسسة وقياداتها والعاملين بها.

وقالت الدعوى، إن المذيعة حياة الدرديرى، مقدمة البرنامج أذاعت ما أسمته "بيان الصحفيين الأحرار" وهو عبارة عن بيان مفبرك ومصطنع وفقا للدعوى، لأنه لا توجد جهة بعينها أعلنت عن مسئوليتها بشأن إذاعته سوى قناة "الفراعين".

وأشارت الدعوى، إلى أن التقرير المذاع نال من المؤسسة ومن شخص أحمد النجار، من خلال عبارات تعد قذفًا في حقه دون سند.