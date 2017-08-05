تأجيل إعادة محاكمة متهم بالانضمام للجماعة الإرهابية لـ 28 سبتمبر

كتب- أحمد أبوالنجا:

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، إعادة إجراءات محاكمة المتهم أحمد منير دسوقي، في القضية رقم 18686 لسنة 2014 جنح الوراق، والمتهم فيها بالانضمام لجماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون، لجلسة 28 سبتمبر للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وعبد الرحمن صفوت الحسيني، وسكرتارية أحمد صبحي عباس، ومحمد سليمان.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم المذكور تهمة الانضمام الي جماعة ارهابية اسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور، والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وقامت محكمة جنايات الجيزة بدائرة " 5 " ارهاب بإصدار حكماً عليه غيابياً بالسجن لمدة 15 عام .. وفي خلال الايام القليلة الماضية ألقت قوات الامن القبض على المتهم الهارب في إحدى محافظات الصعيد وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة قانوناً ليتم اعادة اجراءات محاكمته من جديد وهو محبوس على ذمة القضية فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.