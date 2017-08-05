بالصور.. إصلاح خط المياه الرئيسي بمنطقة "زمزم" في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال السعيد رخا، رئيس حي الضواحي التابع لمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، إنه تابع الانتهاء من أعمال إصلاح انفجار خط المياه الرئيسي وسحب المياه بمنطقة "زمزم".

وأشار "رخا"، في تصريحات صحفية، إلى أن عمال ورش الإشغال بهيئة المياه بالتعاون مع إدارتي الصيانة والصرف الصحي بالحي نجحا في إصلاح وصيانة الكسر الحادث بخط المياه الرئيس بامتداد شارع البترول أمام منطقة استكمال زمزم.

وأوضح "رخا" أن عمال الهيئة واصلوا إصلاح الكسر الناتج عن انفجار ماسورة المياه الضخمه بقطر "بوصة"، مضيفًا أن عمال الصرف الصحى صرفوا المياه عبر "بيارات" وبالوعات الصرف وسحب كميات هائلة منها بواسطة المعدات التابعة للحي وسيارات شفط المياه.

وكان انفجار وقع، مساء الجمعة، في خط المياه العمومي بمنطقة استكمال زمزم بالضواحي، وانتقل رئيس الحي إلى مكان الحادث، وجرى التنسيق مع هيئة المياه والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي حتى جرى إصلاحها.