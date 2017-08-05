فينجر: أعتذر لمن تمنَّوا قتلي.. أنا ما زلت هنا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تقدم الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، بالاعتذار للجماهير التي كانت ترغب في عدم استمراره مع الفريق بعد نهاية الموسم الماضي، وذلك حسبما أفاد اليوم السبت، في تصريحاته لصحيفة ديلي ستار البريطانية.

وجدد الفرنسي أرسين فينجر عقده لمدة موسمين مع آرسنال بنهاية الموسم الماضي، رغم التظاهرات التي شهدتها العاصمة لندن، ومطالب الجماهير بمغادرته النادي.

وقال المدير الفني لنادي آرسنال: "أعرف أن هناك بعض الجماهير تمنت رحيلي بنهاية الموسم الماضي، وعندما جددت عقدي تمنوا قتلي.. أعتذر لكم.. أنا ما زلت هنا".

شاهد أيضا

وتابع أرسين فينجر: "في الموسم الماضي حققنا 75 نقطة بالدوري الإنجليزي، وفزنا بكأس الاتحاد، أعلم أن هذا الأمر ليس كافيًا، لكن هناك فرق حققت نتائج أسوأ".

وأتم المدير الفني لآرسنال: "في الماضي كنَّا نتأهل لدوري أبطال أوروبا كل عام دون تحقيق بطولة، فكان الجميع ينتقدني لأجل ذلك.. في الموسم المنصرم حققنا لقبًا وفشلنا في التأهل للتشامبيونز ليج، وأيضًا تلقيت سهام النقد".

يذكر أن أرسنال احتل المركز الخامس الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي لتُصبح أول مرة في تاريخه تحت قيادة فينجر منذ 1996 التي يعجز فيها الفريق عن التأهل لدوري أبطال أوروبا.