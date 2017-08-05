بعد إحالة ساركوزي للتحقيق.. البرلمان البريطاني يطالب بسحب تنظيم كأس العالم من قطر

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أكد جون ويتينجدال، وزير الثقافة البريطاني السابق ونائب عن حزب المحافظين الحالي، وجود إمكانية لسحب تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 من قطر، في حال تأكد المحققون من حصول الدوحة على حق تنظيمه عبر تقديم الرشاوى والطرق الملتوية.

وأضاف النائب عن حزب المحافظين، لـ صحيفة تليجراف البريطانية، أن الفساد الذي شاب حملة قطر لاحتضان المنافسة الرياضية الدولية، أصبح يتضح أكثر فأكثر، كما أنه يرى أن من المرجح بقوة أن يعاد إطلاق المنافسة مجددًا على استضافة مونديال 2022، إذا تأكد أن قطر لم تنل حق تنظيمه عن استحقاق.

وقال دامين كولين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والرياضة في البرلمان البريطاني، ليس هناك أدنى شك في وجوب سحب حق استضافة كأس العالم من قطر، إذا ما ثبت أن رشاوى قد جرى دفعها مقابل الحصول على أصوات.

وتأتي تصريحات رجلي السياسة البريطانيين، بعدما تحدثت تليجراف، عن إحالة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، للتحقيق من جانب محققين فرنسيين يبحثون عن ما إذا كان الأخير قد حصل على أموال في صفقات مع قطر، مقابل دعم ملفها في المونديال، وتشمل الصفقات المشبوهة، شراء القطريين لنادي باريس سان جرمان، بغرض خطب ود الرئيس الفرنسي وكسب دعمه في ملف المونديال.

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وتواجه قطر اتهامات بدفع رشاوى باهظة لنيل حق استضافة المونديال، وسط انتقادات لإسناد المنافسة الرياضية إليها، رغم ارتفاع درجة الحرارة بالبلاد وعدم تمتعها بتاريخ يعتد به في ممارسة كرة القدم.

وتعد فرنسا من أبرز من دعموا الملف القطر، وبحسب رئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ، جوزيف بلاتر، فإن ساركوزي أدى دورا حاسما في نيل المونديال دعم فرنسا وتأييد دول أوروبية أخرى في التصويت، الذي جرى في ديسمبر سنة 2010.

ونشر الفيفا في يونيو الماضي، تقريرا أعده المحامي الأميركي ميشال جارسيا، بشأن شبهات الفساد التي تحوم حول استضافة قطر لكأس العالم 2022.