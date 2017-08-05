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"نائب" يهاجم الحكومة بسبب وقف 7 دول استيراد منتجات غذائية مصرية

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مصراوي Masrawy

"نائب" يهاجم بسبب وقف 7 دول استيراد منتجات غذائية مصرية

01:19 م السبت 05 أغسطس 2017

النائب محمد زكريا محي الدين

كتب- أحمد علي: 

هاجم النائب محمد زكريا محي الدين، الجهات الرقابية المسئولة عن الاستيراد والتصدير فى ، بعدما أوقفت استيراد الأسماك المصرية، حيث صدر قرار من وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بالحظر المؤقت على استيراد الأسماك الحية من مصر، نتاج إصابة الأسماك المصرية بمرض (Tilapia Lake Virus) الذي يصيب الأسماك في مصر.

وتساءل زكريا محي الدين: أين الجهات الرقابية العديدة والكثيرة والمشكلة من اجل رقابة السلع والرقابة على التصدير والاستيراد!! من له مصلحة فى إضرار سوق التصدير والاستيراد فى مصر!!.

وقال في بيان له اليوم السبت: هناك بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة ووزارة التجارة والمجلس التصديرى بشأن مراقبة إجراءات التصدير، لكن أين تفعيل هذا البروتوكول، وأين هيئة سلامة الغذاء الذى وافق البرلمان عليه!!.

وأضاف محي الدين: "هذه ليست المرة الأولي، حيث علقت المملكة العربية السعودية منذ سنة ونصف استيراد بعض الخضروات والفاكهة المصرية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وفقًا للهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية!!، والسعودية هى الدولة السابعة التى وقفت الاستيراد من مصر حيث أنه سبقتها ستة دول كبرى منها: روسيا، واليابان، وأمريكا، والسعودية، والسودان، وأخيرًا الكويت.

وأوقفت الولايات المتحدة الأمريكية استيراد الفراولة من مصر، كما علقت روسيا وارداتها من الفاكهة والخضروات من مصر اعتبارًا من 22 سبتمبر 2016، كما علقت المملكة العربية السعودية، استيراد بعض الخضروات والفاكهة المصرية لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وفقًا للهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية.

وقد قررت السودان إيقاف استيراد الخضروات والفواكه والأسماك من مصر بشكل مؤقت، لحين اكتمال الفحوص المعملية والمختبرية لضمان السلام، وانضمت الكويت إلى قائمة الدول التي حظرت استيراد الفاكهة والخضروات المصرية، فقررت لجنة سلامة الأغذية الكويتية منع استيراد الفراولة المصرية.

كما حظرت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، دخول بعض أنواع الخضراوات والفواكه من مصر 15 مايو من العام الحالى.​

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