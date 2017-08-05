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حبس عامل قتل شقيقه بسبب علاقة غير شرعية مع زوجة والده في أكتوبر

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مصراوي Masrawy

حبس عامل قتل شقيقه بسبب علاقة غير شرعية مع زوجة والده في أكتوبر

12:55 م السبت 05 أغسطس 2017

حبس عامل قتل شقيقه بسبب علاقة غير شرعية مع زوجة والده في أكتوبر

كتب -صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح أول أكتوبر، اليوم السبت، تجديد حبس عامل وخطيبته 15 يوماً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل طفل خنقاً ودفنه بالصحراء، بعدما شك الأول في أنه ناتج من علاقة غير شرعية مع زوجة والده.

البداية عندما تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر، بلاغًا من عامل أفاد فيه بتعرض ابنه البالغ من العمر 9 أشهر للاختطاف على يد شخص يستقل دراجة بخارية، مشيراً إلى أن الطفل كان بصحبة شقيقه البالغ من العمر 12 سنة؛ حيث كان في طريقه لشراء الحلوى.

وتبين من التحريات أن الطفل البالغ من العمر 12 سنة، سلم الرضيع لشقيقه الأكبر "م. ا " 22 سنة، وبضبط المتهم اعترف بوجود علاقة غير شرعية مع زوجة والده، وأنه شك أن الطفل الرضيع ناتج عن تلك العلاقة، وقرر التخلص منه، فاستعان بخطيبته وخنق الطفل وتخلص من جثته بالصحراء.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان التخلص من الجثة، وعثر على أجزاء منها، حيث نهشتها الكلاب الضالة، وتمكن رجال المباحث من ضبط خطيبة المتهم، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.

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