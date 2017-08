بالصور- أفخم يخوت للإيجار في العالم.. الأسبوع بـ36 مليون جنيه

كتب - هشام عواض:

يحلم البعض بقضاء أوقات الإجازة الصيفية في يخوت فاخرة تتمتع بمستوى راقي من الرفاهية ، وبعيداً عن الاجازات التقليدية في الفنادق يفضل البعض استئجار اليخوت خاصة تلك التي تتجول حول العالم.

وتصل تكاليف استئجار تلك اليخوت إلى الملايين،وذكرت صحفية "ديلي ميل" البريطانية أفخم 5 يخوت في العالم، توفر الراحة والاستمتاع، منها توفير حمامات السباحة ومهابط طائرات هليكوبتر وأجنحة راقية، .

- الملكة ميري

يبلغ طولها 90 متر وتحتوي على 18 غرفة راقية تستوعب 36 شخصًا، بالإضافة إلى جناحين VIP، وبه مهبط طائرات هليكوبتر وحمام سباحة وجاكوزي، وتبلغ تكلفة استئجار اليخت في الأسبوع 1.6 مليون جنيه إسترليني، أي قرابة 36 مليون جنيه مصري.

- يخت كيسميت

وطوله تقريبًا 95 متر، وهيكلها فولاذي، وتضم مهبط طائرات كبير، وكذلك حمام سباحة مغطى بالفسيفساء والجاكوزي وسينما. ويمكنها ان تستضيف 12 شخصًا، وتبلغ تكلفة قضاء أسبوع عليه 1.07 مليون جنيه إسترليني، أي قرابة 24 مليون جنيه مصري.



- Here Comes The Sun

يحتوي اليخت على على 10 غرف بالإضافة إلى جناح ضخم و3 غرف VIP، كما يوجد به ساونا ويبلغ طول اليخت 80 متر تقريبًا، وتكلفته الأسبوعية مليون جنيه إسترليني، بما يوزاي 23 مليون جنيه مصري.



- سافانا

يصل طوله إلى 80 متر ويضم منطقة معيشة كبيرة ومنطقة أخرى هادئة للاسترخاء في الليل، ويضم 6 غرف وبالإضافة إلى غرفة فاخرة، والأسبوع فيه يبلغ 895 ألف جنيه إسترليني، أي ما يقارب من 20 مليون جنيه مصري.



- Solandge

يستوعب هذا اليخت 9 أفراد، ويضم حمام سباحة كبير، ويوجد به الكثير من الرخام الفاخر في الأركان، بالإضافة إلى الخشب الفاخر في الأرضيات.