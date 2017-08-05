هجوم بالهاون يقتل 5 أفراد من أسرة واحد وسط أفغانستان

كابول - (د ب أ):

ذكر مسؤول أفغاني، اليوم السبت، أن خمسة أفراد من أسرة واحدة قتلوا بعدما اصابت قذيفة هاون، يزعم أن مسلحي طالبان أطلقوها، منزلا مدنيا في إقليم لوجار بوسط أفغانستان.

وقال مير حيدر سيلاب، وهو متحدث باسم الحاكم الإقليمي، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الحادث وقع في منطقة ألوزاي بمدينة بول علم عاصمة الإقليم مساء أمس الأول الخميس.

وأضاف سيلاب: "الضحايا هم الوالد وأطفاله الأربعة؛ وهم صبيان وبنتان تتراوح أعمارهم بين الخامسة والـ13 عاما".

وتوجهت قوات الأمن الأفغانية إلى المنطقة لإقامة نقطة تفتيش أمنية، وتعرضت لهجوم من قبل مسلحي طالبان، بحسب سيلاب، متابعا أن قذيفة الهاون التي أطلقتها طالبان كانت تستهدف نقطة أمنية ولكنها سقطت على منزل مدني، ما أسفر عن سقوط ضحايا.

وذكر سيلاب إن قذائف الهاون، التي أطلقتها طالبان، تسببت أيضا في الحاق أضرار جسيمة بمسجد وعدد من المنازل في المنطقة.

ويتحمل المدنيون على نحو متزايد وطأة القتال بين المتمردين المسلحين، وقوات الأمن الأفغانية في البلاد ، التي مزقتها الحرب.

وسقط أكثر من ثلث الضحايا المدنيين فى النصف الأول من العام الجاري جراء الاشتباكات البرية بين المسلحين وقوات الأمن الأفغانية، وفقا لتقرير منتصف العام من مهمة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (يوناما) فى يوليو.

وفى 14 مايو لقى خمسة أطفال حتفهم وأصيب اثنان آخران، عندما سقطت قذيفة هاون، يزعم أن طالبان أطلقتها، فى ساحة لعب فى إقليم لاغمان شرقي البلاد.