العبادي: انتصرنا وسنكمل مشوار النصر

كتبت- منن المسري:

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن فتوى الجهاد الكفائي تحولت إلى فتوى النصر، بعد أن هب ابناء البلد استجابة لفتوى السيد علي السيستاني، المرجع الشيعي الأكبر للشيعة في العالم.

وقال خلال كلمة في مهرجان فتوى النصر الذي اقامته فرقة العباس القتالية إن "صناع النصر هم الشهداء والجرحى والمقاتلون، وكذلك الجهد الهندسي والجهد الطبي وابطال سلاح الجو والصنوف الاخرى"،حسب بيان لمكتبه.

وأضاف العبادي "أننا انتصرنا وسنكمل مشوار النصر، وعلى الجميع أن لايستمع إلى الأصوات النشاز، فلن نسمح لهؤلاء بإعادتنا الى المربع الاول". وحذر "ممن يحاولون زرع التفرقة" مشيرا إلى أن "هنالك تلاحما بين الشعب وقواتنا الامنية والدولة".

وتابع قوله:"أمام تحديات كبيرة بعد تحرير الاراضي والمتمثلة بوحدة الكلمة".

وأشار إلى أن الاستعدادات جارية لتحرير كامل الاراضي، والتي ستشارك فيها جميع صنوف قواتنا بحسب الاختصاص، موضحا أن الحشد لن يحل وسيبقى تحت قيادة الدولة والمرجعية الدينية".

وقد أفاد مصدر أمني مسؤول، بوقوع تفجير انتحاري استهدف مقرا مؤقتا لقوات العمليات الخاصة غربي مدينة الموصل.

وقال المصدر لـسومرية نيوز، إن مهاجما انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا اقتحم منزلا تتخذه قطعات من جهاز مكافحة الإرهاب مقرا لها في دورة الاغوات بمنطقة موصل الجديدة غربي الموصل.

ولفت إلى أن الانتحاري فجر نفسه، مما اسفر عن مقتل ثلاثة عناصر من الجهاز.