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تأجيل محاكمة متهم بقضية "اغتيال النائب العام" لـ 19 أغسطس

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة متهم بقضية "اغتيال النائب العام" لـ 19 أغسطس

12:53 م السبت 05 أغسطس 2017

تأجيل محاكمة متهم بقضية اغتيال النائب العام

كتب- عمرو علي:

قررت حكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم البسطاوى غريب بقضية "اغتيال النائب العام"، لـ 19 أغسطس

وجاء قرار التأجيل لمرافعة الدفاع.

كانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 15 سنة غيابيا في حق المتهم البسطاوى غريب.

وفي أواخر يونيو 2015، تم اغتيال بركات في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة الجديدة بالقاهرة، ليكون أكبر مسؤول مصري يقتل في حادث اغتيال منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو 2013.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم "الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل عبر الحدود".

وقال وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، في وقت سابق، إن قيادات جماعة الإخوان في تركيا وحركة حماس ضالعون في التخطيط والتمويل والتنفيذ لعملية اغتيال بركات. والمتهم رقم 42، يدعى إسلام محمد السيد جمعة نوح، 25 عامًا، مندوب مبيعات، مقيم قرية شبرا العنب، مركز منيا القمح، بمحافظة الشرقية.

وجاءت الاتهامات الواردة بأمر الإحالة الخاص بالمتهم، الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم تخريب مبانٍ وأملاك عامة، باستخدام عبوات مفرقعة، الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون "إرهابية"، الاشتراك في أعمال نوعية مسلحة.

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