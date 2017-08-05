وزير التعليم العالي يستعرض تقريراً بشأن نشاط المكتب الثقافي المصري بلندن

كتبت- داليا شبل:

تقدم الدكتور حسام الملاحي، مساعد أول وزير التعليم العالي للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات، للدكتور خالد عبد الغفار، بتقرير حول الأنشطة التي حققها المكتب الثقافي المصري بلندن، وخاصة في مجالات تفعيل أوجه التعاون بين الجامعات المصرية والبريطانية، والترويج للمؤسسات التعليمية والبحثية المصرية، ومتابعة الدارسين المصريين بالخارج، وحل المشكلات التي تواجههم، وغيرها من المهام.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي –في بيان لها- اليوم السبت، أن التقرير أشار إلى أنه في إطار الاهتمام بمتابعة الدارسين المصريين بالخارج، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم قام المكتب الثقافي المصري بلندن بتوقيع اتفاقية مع كلية الهندسة بالكلية الإمبراطورية بلندن (Imperial College London) لتخفيض المصروفات الدراسية للمبعوثين بنسبة 50% بشرط الدعم المالي لباقي المصروفات الدراسية من قبل الأقسام العلمية التي سيلتحق بها الدارسون.

وأضافت الوزارة: وكذلك تجديد الاتفاقية مع جامعة UCL لتخفيض المصروفات الدراسية للمبعوثين المصريين بنسبة 25%، فضلاً عن الاتفاق مع جامعة أبردين على استمرار تفعيل اتفاقية تخفيض المصروفات الدراسية للدارسين المبعوثين المصريين بنسبة 10%، بالإضافة إلى استمرار القيام بإجراءات تسجيل المبعوثين الجدد بالجامعات البريطانية والتفاوض لتخفيض المصروفات البحثية والمعملية والدراسية.

وفى ضوء تفعيل التعاون بين الجامعات المصرية والبريطانية، قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المكتب الثقافي بلندن نظم لقاء بين عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة وممثلي جامعة كرانفيلد للاتفاق على التعاون بين الجامعتين، بالإضافة إلى تفعيل التواصل بين جامعة عين شمس والجانب البريطاني لإنشاء وتطوير وحدة ذات طابع خاص تتبع الجامعة تقوم بأنشطة علمية إضافية لطلاب الجامعات المصرية لتطوير قدراتهم الإبداعية، وتدعيم تواصل هذه الوحدة مع الجامعات البريطانية للإعداد لتدريب الطلاب المصريين ببريطانيا

وفى إطار مشاركة الدارسين المصريين بالخارج أوضح التقرير أن المكتب الثقافي المصري بلندن افتتح معرض لوحات فنية للفنانة داليا عطية الحاصلة على ماجستير في الرسم من جامعة الفنون بلندن.

وفى ضوء التعريف بالحضارة المصرية والترويج لسياحة الآثار بمصر نظم المكتب فعالية مشتركة بالمتحف البريطاني بعنوان (المتاحف المصرية: الماضي والحاضر والمستقبل)، بمشاركة 300 من رواد المتحف البريطاني والسفارة المصرية والمكتب الثقافي؛ للتعريف بالتطور العلمي المستخدم في المتاحف المصرية بالتعاون مع العلماء المصريين، وكذلك التكنولوجيات المخطط استخدامها في متحف الحضارة والمتحف الكبير.

وفى إطار التعاون مع المؤسسات التعليمية البريطانية شارك المستشار الثقافي بلندن فى فعاليات مؤتمر نظمته جامعة (King's College London) عن تطور سياسات التعليم بالمملكة المتحدة، وخاصة ما يتعلق بالعولمة وتشجيع التعاون العلمي والأكاديمي مع الدول الأخرى، وكذلك ما يخص تشجيع الريادة لدى الطلاب.

كما أشار تقرير "أنشطة المكتب الثقافي المصري بلندن"، إلى استمرار المكتب فى استكمال بيانات العلماء المصريين بالمملكة المتحدة وأيرلنديا؛ بهدف التواصل معهم لإبداء رغبتهم فى المساهمة فى وضع استراتيجيات وخطط الوزارة لتطوير البحث العلمي ورفع التقييم الدولي للجامعات المصرية.​