تعاون بين اتحاد طلاب الجمهورية والمصرية للاتصالات لتنظيم المشروع القومي لإعداد القادة

كتبت- ياسمين محمد:

يستعد الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، لإعداد وتنظيم المشروع القومي لإعداد قادة المستقبل، بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصلات.

ووفقًا لبيان صادر عن الاتحاد، اليوم السبت، يهدف المشروع إلى صقل شخصية الطلاب بمهارات تجعل منهم مشروع قائد فعال، تدريب الطلاب على التخطيط الجيد للمستقبل، إعداد جيل من الشباب القادر على مواجهة الازمات والظواهر السلبية، وتدريب الطلاب على ممارسة القيادة وتحمل المسؤولية.

ويستهدف المشروع طلاب الشهادة الإعدادية والصفين الاول والثاني الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2016/ 2017.

وتتمثل شروط الاختيار في: أن يكون الطالب متفوقًا دراسيًا ولا تقل نسبة نجاحه عن 85% بالشهادة الإعدادية والثانوي العام، و 75% للثانوي الفني، وذلك في صفه الدراسي عن عام 2016/ 2017، أن يتصف بحسن الخلق ولم توقع عليه أية جزاءات، إقرار ولي الأمر بالموافقة على السفر والمشاركة طوال فترة تنفيذ البرنامج، والالتزام بالمواعيد المحددة للتقدم للمشروع.

ومن بين الشروط كذلك: توقيع كشف طبي على الطلاب للتأكد من خلوهم من الأمراض النفسية والعصبية، والعضوية، تقديم شهادة من الإدارة التعليمية بدرجات النجاح معتمدة بخاتم الشعار، وألا يكون سبق اشتراكه في معسكر إعداد القادة الذي تم تنفيذه من قبل الاتحاد عام 2014.

ووجه اتحاد طلاب الجمهورية الطلاب الراغبين في المشاركة بالتوجه للمديرية التعليمية التابعين لها، مشيرًا إلى أن مدة المعسكر 11 يومًا، خلال شهر سبتمبر المقبل، على أن يتم الإعلان عن الموعد النهائي في وقت قريب.​​