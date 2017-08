تزوّج مرتين ولديه طفلان.. 13 معلومة عن صاحب «ديسباسيتو» قبل زيارته مصر

التحرير

قبل شهر تقريبًا، حظيت أغنية "ديسباسيتو" للمطربين "لويس فونسي" و"دادي يانكي"، على شهرة عالمية، وحققت رقمًا قياسيًا مؤخرًا كونها الأغنية الأكثر مشاهدة عبر موقع "يوتيوب" مع عدد مشاهدات وصل إلى 3 مليارات لتتخطى بذلك أغنية "See You Again" للمطربين "لويز خليفة" و"شارلي بوث"، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "الجارديان" البريطاني صباح اليوم السبت.

وقبل يومين تقريبًا، أكدت أنباء أن المطرب "لويس فونسي" سيأتي قريبًا لمصر لإحياء حفل في الساحل الشمالي برعاية إحدى شركات التطوير العقاري المصرية، وبمشاركة المطربة اللبنانية "نيكول سابا"، وهو ما أكدته الأخيرة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، موضحة أن ميعاد الحفل في 11 أغسطس المقبل.

ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من المعلومات، التي لا يعرفها الكثيرون عن "فونسي".

1- ولد في 15 أبريل عام 1978، أي أنه يبلغ من العمر 39 عامًا، في سان خوان، عاصمة بورتوريكو.

2- لديه ثلاثة أشقاء، وهم المغني "جان رودريجيز" و"تاتيانا رودريجيز" و"رامون دو سالوتي".

3- أبدى اهتمامًا بالموسيقى منذ أن كان طفلًا، فكان يقلد نجوم الأغاني الشعبية، وانضم إلى جوقة "سان خوان" للأطفال.

4- انتقلت عائلته للعيش في ولاية فلوريدا الأمريكية، والتحق هناك بمدرسة "الدكتور فيليبس" الثانوية، وكان يغني في الحفلات المدرسية والمهرجانات المحلية.

5- حصل على منحة لدراسة الموسيقى بجامعة ولاية فلوريدا في عام 1995، وغنى مع أوركسترا مدينة برمنجهام، وتخصص في الأداء الصوتي.

6- في عام 1998 أطلق ألبومه الأول بعنوان Comenzaré، وجاء في المركز الـ11 بقائمة "بيلبورد" للألبومات اللاتينية الأكثر استماعًا، وحظي الألبوم بانتشار واسع في كولومبيا وأمريكا اللاتينية وبورتوريكو والسلفادور وفنزويلا وغيرها.

7- لمع نجمه في عام 2000 بتسجيل ألبوم باللغة الإسبانية مع المغنية الأمريكية "كريستينا أجيليرا"، وحمل الألبوم اسم Mi Reflejo.

8- أحيا حفلًا موسيقيًا في مايو عام 2000 بروما حضره البابا "يوحنا بولس الثاني"، وفي نفس العام فازت المغنية البورتوريكية "ادنيتا نازاريو" بجائزة "جرامي" اللاتينية عن أغنية من ألحان "فونسي"، كما شارك "فونسي" بعدها في إحياء حفلًا بالبيت الأبيض مع فنانين آخرين تكريمًا لضحايا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية عام 2001.

9- فاز بجائزة "جرامي" اللاتينية في عام 2009 عن أغنيته Aquí Estoy Yo، والتي صنفت كأفضل أغنية في العام.

10- وفي عام 2011 أطلقت عليه "بيلبورد" لقب "زعيم الجيل الجديد للموسيقى اللاتينية".

11- له تجربة تمثيلية واحدة في عام 2004، حيث شارك بدور "روي" في السلسلة المكسيكية "Corazones al límite".

12- في عام 2003 أبدى "فونسي" إعجابه بالممثلة "أداماري لوبيز"، وأصدر لها أغنية "أبرازار لا فيدا"، والتي تعني "احتضان الحياة"، وتزوجا في 3 يونيو عام 2006، لكنهما انفصلا رسميًا في عام 2010.

13- "فونسي" متزوج حاليًا من عارضة الأزياء الإسبانية "اجويدا لوبيز"، والتي تزوجها عام 2010 بعد قصة حب دامت لثلاث سنوات، وله منها طفلة تدعى "ميكايلا" وابنهما الأصغر "روكو".