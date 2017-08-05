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قرار عاجل من محافظ الإسماعيلية بعد مقتل شاب وإصابة شقيقه بأحد الشواطئ

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قرار عاجل من محافظ الإسماعيلية بعد مقتل شاب وإصابة شقيقه بأحد الشواطئ قرار عاجل من محافظ الإسماعيلية بعد مقتل شاب وإصابة شقيقه بأحد الشواطئ

التحرير

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أعلن اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، فتح تحقيق عاجل في واقعة وفاة الشاب "عمر" على يد بلطجي داخل نادي شاطئ الشبان المسلمين على طريق البلاجات مساء الجمعة.

وتسائل "طاهر" - كيف دخل المعتدين إلى النادى ومن سمح لهم بدخوله وأين المسؤولين؟، مؤكدًا  أن التحقيقات جارية للوقوف على ملابسات الحادث والمتورطين.

وكشف المحافظ عن تكليف جميع رؤساء الأندية والشواطىء التابعة للمحافظة بتقديم خطط التأمين الخاصة بهم، ومدى كفاية عناصر الأمن بالأندية والشواطئ لمنع تكرار تلك الواقعة.

وطالب "طاهر" مدير أمن الإسماعيلية بسرعة تشديد الإجراءات الأمنية والدوريات بطريق البلاجات. 

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في الوقت ذاته، أكد المحافظ أن قرار إزالة التعديات على الكورنيش تم اتخاذه وسيتم تنفيذه قائلًا: "له وقته"

وكان عمرو تعرض للطعن من بلطجية خلال سباحته في مياه الشاطئ أمس الجمعة هو وشقيقه الذي يصارع الموت في المستشفى، بعد هجوم من بلطجية اقتحموا النادي ودخلوا إلى المياه وطعنوه وشقيقه وعددًا من الأشخاص على خلفية مشاجرة ومعاكسات لأسرته.

 

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التحرير

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