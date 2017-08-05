القبض على ربة منزل حاولت إدخال مواد مخدرة لزوجها بسجن بالشرقية

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ألقى رجال تأمين سجن مركز شرطة منيا القمح، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، القبض على ربة منزل، متلبسة بحيازة كمية من المواد المُخدرة، حال إدخالها لزوجها وشقيقها المحبوسان على ذمة قضية إتجار في "هيروين" بالسجن.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بالقبض على "رباب.ع.ع" 36 عامًا، ربة منزل، مُقيمة بقرية "سنهوت" التابعة لمركز منيا القمح، وبحوزتها 10 تذاكر لمسحوق "الهيروين" المُخدر، وقطعة من جوهر "الحشيش المُخدر"، بالإضافة إلى 80 قرص لعقار "التامول" المُخدر.

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وتبين محاولة المتهمة إدخال المضبوطات لزوجها وشقيقها، المحبوسان على ذمة قضية إتجار في "هيروين" بالسجن، حيث حاولت تهريب المضبوطات داخل علب سجائر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 31636 جنايات منيا القمح لسنة 2017.