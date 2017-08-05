أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 17-8-2017 ( الأئمة الأربعة .. الأضحية ) -
بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو) -
مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية -
توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات -
خالد الجندي: الأضحية لا تشعر بألم الذبح (فيديو) -
محافظ كفر الشيخ خلال إزالة الأقفاص السمكية: النيل خط أحمر -
مسئول بشركة فوري: رسوم شحن عدادات الكهرباء من 2 إلى 8 جنيهات -
الأئمة الأربعة يوضحون حكم الأضحية للمتوفى - لعلهم يفقهون -
حكم ذبح الأضحية بالوكالة أو الصكوك - لعلهم يفقهون -
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

وزيرة التخطيط تبحث مع أمين الدول العربية دعم منظمة التنمية الإدارية

Google+ Print
وزيرة التخطيط تبحث مع أمين الدول العربية دعم منظمة التنمية الإدارية وزيرة التخطيط تبحث مع أمين الدول العربية دعم منظمة التنمية الإدارية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدولة العربية، اليوم السبت، لمناقشة آليات دعم المنظمة العربية للتنمية الإدارية، التي تشغل الوزيرة منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لها، بعد انتخاب عضوًا في المجلس للمرة الثانية عام 2016.

وحسب بيان الوزارة، جاء اللقاء في إطار سعي الوزارة لتفعيل دور المنظمة وحرصًا على دعم العمل العربي المشترك، وانطلاقًا من الدور المصري الفاعل في المنظمات العربية والإقليمية والدولية، وفي إطار متابعة توصيات اجتماع المجلس التنفيذي والجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، الذي انعقد مايو 2017 بالدار البيضاء بالمملكة المغربية، التي رأست فيه الوزيرة الاجتماع نيابة عن رئيس الدورة الحالية، إذ اتفق الوزراء العرب على البحث عن آليات لتفعيل دور المنظمة العربية للتنمية الإدارية، لتلعب دورًا أكثر فعالية في تطوير منظومة الإدارة الحكومية العربية.

شاهد أيضا

وأكدت السعيد، أن مصر تولي أهمية كبيرة لدور المنظمة في الفترة القادمة، في ضوء برنامج الإصلاح الإداري الذي تتبناه في الفترة الحالية، إذ تربط الحكومة خطتها لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين ببرنامج شامل للإصلاح الإداري، وذلك في إطار سعي الحكومة لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، التي تعمل على رفع كفاءة الجهاز الحكومي للدولة.

وأنشئت المنظمة العربية للتنمية الإدارية عام 1961 كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

وزيرة الهجرة: هذه أسباب عدم تسجيل 3 ملايين مهاجر مصري بـ"الخارجية"

وزيرة الهجرة: هذه أسباب عدم تسجيل 3 ملايين مهاجر مصري بـ"الخارجية"

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية