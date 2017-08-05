وزيرة التخطيط تبحث مع أمين الدول العربية دعم منظمة التنمية الإدارية

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التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدولة العربية، اليوم السبت، لمناقشة آليات دعم المنظمة العربية للتنمية الإدارية، التي تشغل الوزيرة منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لها، بعد انتخاب مصر عضوًا في المجلس للمرة الثانية عام 2016.

وحسب بيان الوزارة، جاء اللقاء في إطار سعي الوزارة لتفعيل دور المنظمة وحرصًا على دعم العمل العربي المشترك، وانطلاقًا من الدور المصري الفاعل في المنظمات العربية والإقليمية والدولية، وفي إطار متابعة توصيات اجتماع المجلس التنفيذي والجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، الذي انعقد مايو 2017 بالدار البيضاء بالمملكة المغربية، التي رأست فيه الوزيرة الاجتماع نيابة عن رئيس الدورة الحالية، إذ اتفق الوزراء العرب على البحث عن آليات لتفعيل دور المنظمة العربية للتنمية الإدارية، لتلعب دورًا أكثر فعالية في تطوير منظومة الإدارة الحكومية العربية.

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وأكدت السعيد، أن مصر تولي أهمية كبيرة لدور المنظمة في الفترة القادمة، في ضوء برنامج الإصلاح الإداري الذي تتبناه الحكومة في الفترة الحالية، إذ تربط الحكومة خطتها لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين ببرنامج شامل للإصلاح الإداري، وذلك في إطار سعي الحكومة لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، التي تعمل على رفع كفاءة الجهاز الحكومي للدولة.

وأنشئت المنظمة العربية للتنمية الإدارية عام 1961 كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية.