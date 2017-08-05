جهود أمنية لكشف لغز العثور على طفلة مشنوقة أعلى شجرة "جوافة" بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

تكثف أجهزة الأمن بمحافظة الأقصر، جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفلة 9 سنوات، مشنوقة ومعلقة في شجرة "جوافة" بقرية القبلي قامولا غربي المحافظة.

كان اللواء مصطفى صلاح الدين، مدير أمن الأقصر، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة القرنة، بعثور أهالي نجع حبشي بقرية القبلي قامولا، على جثة الطفلة "روضة.م.ش" 9 سنوات مشنوقة في شجرة جوافة داخل جنينة شقيق والدتها.

وتبين من التحريات الأولية لمباحث مركز شرطة القرنة، برئاسة الرائد عبد الرحمن موسى، أن الطفلة مقيمة في منزل خالها بعد وفاة والدتها وزواج والدها من أخرى، وتغيبت في أوقات الظهيرة على غير عادتها لعدة ساعات.

وبالبحث عن الطفلة، وُجدت مشنوقة في شجرة جوافة بواسطة حبل داخل "الجنينة" الخاصة بشقيق والدتها، فجرى إبلاغ الشرطة ونقلها إلى مستشفى القرنة المركزي.

وبالكشف على الطفلة فور وصولها المستشفى تبين وفاتها لمرور عدة ساعات على شنقها وعدم إنقاذها، كما أودعت بثلاجة الموتى.

وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.