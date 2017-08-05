إحباط تهريب دولارات مزيفة وهواتف محمولة بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، من إحباط محاولة تهريب كمية من الدولارات المزيفة والهواتف المحمولة وكروت الميمورى المخالفة لأحكام قانون الإتصالات.

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إنه أثناء إجراءات تفتيش ركاب طائرة الخطوط السعودية رقم 383 والقادمة من جدة، اشتبه مصطفى دولة، مأمور اللجنة، فى راكب مصرى قادم من الصين ترانزيت جده، وبتمرير حقائبة على جهاز الاشعة X-RAY بمعرفة سامح سيد، مأمور الجمرك، تلاحظ وجود هواتف داخل الشنطة.

وأضافت المصادر أنه بالعرض على بدوى عبدالواحد، مدير الحركة، كلف وليد عبدالفتاح مأمور الجمرك، بتفتيش الراكب ذاتيا، وتفتيش حقائبه، وتبين أن الراكب يرتدى "صديرى" يخفى به 2630 دولار مزيف، وعدد من كروت الميمورى والهواتف المحمولة، وبتفتيش الحقائب تبين وجود كمية أخرى من الهواتف المحمولة والشواحن والسماعات مخفاة ضمن حقائبه بإجمالي 49 هاتف أنواع مختلفة وماركات حديثة.

قرر سامى عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب للراكب رقم 31 لسنه 2017.​