أخبار عاجلة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة -
بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟ -
الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث -
الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين -
استقبال ميركل بالسب في فعالية انتخابية شرقي ألمانيا -
وسائل إعلام إسبانية: ارتفاع عدد ضحايا حادث الدهس إلى 13 قتيلاً -
الخارجية الروسية: شن هجوم ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى مأساة -
ماذا نعرف عن هجوم الدهس في برشلونة حتى الآن؟ -
"مجدي يعقوب" يكشف مواصفات المدينة الطبية الجديدة بأسوان -
إحالة 43 عاملاً بمستشفى زاوية الناعورة بالمنوفية للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

إحباط تهريب دولارات مزيفة وهواتف محمولة بمطار القاهرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إحباط تهريب دولارات مزيفة وهواتف محمولة بمطار القاهرة

12:34 م السبت 05 أغسطس 2017

إحباط تهريب دولارات مزيفة وهواتف محمولة بمطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي

كتب- طه عبيد:

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، من إحباط محاولة تهريب كمية من الدولارات المزيفة والهواتف المحمولة وكروت الميمورى المخالفة لأحكام قانون الإتصالات.

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إنه أثناء إجراءات تفتيش ركاب طائرة الخطوط رقم 383 والقادمة من جدة، اشتبه مصطفى دولة، مأمور اللجنة، فى راكب مصرى قادم من الصين ترانزيت جده، وبتمرير حقائبة على جهاز الاشعة X-RAY بمعرفة سامح سيد، مأمور الجمرك، تلاحظ وجود هواتف داخل الشنطة.

وأضافت المصادر أنه بالعرض على بدوى عبدالواحد، مدير الحركة، كلف وليد عبدالفتاح مأمور الجمرك، بتفتيش الراكب ذاتيا، وتفتيش حقائبه، وتبين أن الراكب يرتدى "صديرى" يخفى به 2630 دولار مزيف، وعدد من كروت الميمورى والهواتف المحمولة، وبتفتيش الحقائب تبين وجود كمية أخرى من الهواتف المحمولة والشواحن والسماعات مخفاة ضمن حقائبه بإجمالي 49 هاتف أنواع مختلفة وماركات حديثة.

قرر سامى عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب للراكب رقم 31 لسنه 2017.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • سحر نصر تصل القاهرة بعد مشاركتها في اجتماعات المجموعة الإفريقية

    أخبار

  • سحر نصر تصل القاهرة بعد المشاركة في اجتماعات المجموعة الإفريقية

    أخبار

  • ضبط 30 ألف يورو مع راكب قبل سفره لتركيا بمطار القاهرة

    أخبار

  • مطار القاهرة: توقيف "سائق" حاول تهريب مليوني ريال سعودي إلى جدة

    أخبار

إعلان

5a238aeb90.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة

السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة

قطر ترحب بقرار السعودية السماح لمواطنيها أداء الحج وتحملها مسؤولية سلامتهم

قطر ترحب بقرار السعودية السماح لمواطنيها أداء الحج وتحملها مسؤولية سلامتهم

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير