أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 17-8-2017 ( الأئمة الأربعة .. الأضحية ) -
بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو) -
مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية -
توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات -
خالد الجندي: الأضحية لا تشعر بألم الذبح (فيديو) -
محافظ كفر الشيخ خلال إزالة الأقفاص السمكية: النيل خط أحمر -
مسئول بشركة فوري: رسوم شحن عدادات الكهرباء من 2 إلى 8 جنيهات -
الأئمة الأربعة يوضحون حكم الأضحية للمتوفى - لعلهم يفقهون -
حكم ذبح الأضحية بالوكالة أو الصكوك - لعلهم يفقهون -
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

لرد المحكمة.. تأجيل محاكمة بديع و738 آخرين في قضية "فض رابعة" - (صور)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

لرد المحكمة.. تأجيل محاكمة بديع و738 آخرين في قضية "فض رابعة" - (صور)

12:40 م السبت 05 أغسطس 2017

  • عرض 11 صورة

    5b7c1ae94e.jpg

  • عرض 11 صورة

    9ed43b51a0.jpg

  • عرض 11 صورة

    37077c73d5.jpg

  • عرض 11 صورة

    80343eff40.jpg

  • عرض 11 صورة

    3e33612fbe.jpg

  • عرض 11 صورة

    a391212b78.jpg

  • عرض 11 صورة

    2f9a7c926c.jpg

  • عرض 11 صورة

    54184c8e4e.jpg

  • عرض 11 صورة

    2017_8_5_12_39_41_560.jpg

  • عرض 11 صورة

    d5e0baa4bf.jpg

  • عرض 11 صورة

    db7a50ffdd.jpg

إعادة الألبوم

التقرير الطبي لمتهمين بـ

الألبوم التالى

التقرير الطبي لمتهمين بـ "فض رابعة": مصابين بتليف كبدي وانزلاق غضروفي

 

كتب- عمرو علي:

تصوير – علاء أحمد:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 739 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فض اعتصام رابعة العدوية" لجلسة 12 أغسطس الجاري.

وجاء قرار التأجيل لاتخاذ اجراءات رد المحكمة.

وأمرت المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين "إبراهيم قطب، وعمرو عبد الباسط"، لإصابتهما بالتليف الكبدي.

وتضم قائمة المتهمين في القضية عددا من كبار قيادات الجماعة من بينهم، عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وعاصم عبد الماجد، وعصام سلطان، إضافة إلى طارق الزمر.

وقررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة في أغسطس 2015، ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم "التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بغير ترخيص".

وكانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، بعد اعتصام استمر 47 يومًا اعتراضا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وأسفر فض الاعتصام عن مقتل 615 شخصًا بينهم 8 من قوات الأمن، بحسب ما أعلنته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • التقرير الطبي لمتهمين بـ "فض رابعة": مصابين بتليف كبدي وانزلاق غضروفي

    أخبار

  • الجنايات تقضي بتجديد حبس إسماعيل الإسكندراني 45 يوماً

    أخبار

  • تأجيل محاكمة 6 متهمين استولوا على 19 مليون جنيه من البنك الأهلي لـ

    أخبار

  • 7 أكتوبر.. الحكم على متهم بالتظاهر في حلوان

    أخبار

إعلان

046cedcfd9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟

بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟

الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث

الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث

الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين

الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين