لرد المحكمة.. تأجيل محاكمة بديع و738 آخرين في قضية "فض رابعة" - (صور)
لرد المحكمة.. تأجيل محاكمة بديع و738 آخرين في قضية "فض رابعة" - (صور)
12:40 م السبت 05 أغسطس 2017
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التقرير الطبي لمتهمين بـ "فض رابعة": مصابين بتليف كبدي وانزلاق غضروفي
كتب- عمرو علي:
تصوير – علاء أحمد:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 739 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فض اعتصام رابعة العدوية" لجلسة 12 أغسطس الجاري.
وجاء قرار التأجيل لاتخاذ اجراءات رد المحكمة.
وأمرت المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين "إبراهيم قطب، وعمرو عبد الباسط"، لإصابتهما بالتليف الكبدي.
وتضم قائمة المتهمين في القضية عددا من كبار قيادات الجماعة من بينهم، عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وعاصم عبد الماجد، وعصام سلطان، إضافة إلى طارق الزمر.
وقررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة في أغسطس 2015، ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم "التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بغير ترخيص".
وكانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، بعد اعتصام استمر 47 يومًا اعتراضا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وأسفر فض الاعتصام عن مقتل 615 شخصًا بينهم 8 من قوات الأمن، بحسب ما أعلنته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور.
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