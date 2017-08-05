نائبة: زيارة وزيرة الاستثمار لبنها حملت الكثير من الرسائل للشباب والمستثمرين

كتب- أحمد علي:

أشادت النائبة، سولاف درويش، بزيارة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وهشام عرفات، وزير النقل، لمحافظ القليوبية لتفقد المنطقة الاستثمارية الجديدة ببنها بالطريق الإقليمي بجوار الطريق الإقليمي، حيث كشفت الدكتورة سحر نصر وزير الإستثمار والتعاون الدولي، عن إعداد الوزارة خطة لإعادة إحياء عددًا من المناطق الاستثمارية للمشروعات الصغيرة للشباب في إطار سياسة الوزارة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، وزيادة الاستثمارات فيها بحيث تقوم هذه المشروعات والمجمعات الصناعية للشباب على فكرة الصناعات المغذية للصناعات الكبري القائمة لتحقيق الإستفادة الكاملة وتوفير فرص عمل للشباب.

وأضافت سولاف درويش، حسب بيان لها اليوم السبت، أن هذه الإستراتيجية ستبدأ من بنها وستعمل هذه المناطق في مجال السلع والصناعات الغذائية.

وأوضحت: "الزيارة كشفت عن تفهم الوزيرة لطبيعة الخريطة الاستثمارية فى القليوبية واصرارها على لوضعها علي خريطة السياحة العالمية والداخلية من خلال استغلال طبيعة المدينة فى إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية والسياحية بها على كورنيش النيل مثل الفنادق وحدائق تعليمية للأطفال وممشى للسياح، مع إقامة وسيلة مواصلات جيدة لضمان نجاح هذه المشروعات داخل المدينة وجذب المستثمرين والسياح".

وأشادت سولاف درويش بما قالته الوزيرة بأنه سيتم إنشاء مصنعين للكرتون والبلاستيك على قطعة أرض مساحة 3.5 فدان تابعة للهيئة العامة للاستثمار بمدينة بنها، حيث تم الاتفاق على طرحها كصناعات مكملة ومغذية لمصنع العبوات والزجاجات البلاستيكية والكرتون لتشجيع المنتج المحلي والحد من الاستيراد.