التقرير الطبي لمتهمين بـ "فض رابعة": مصابين بتليف كبدي وانزلاق غضروفي –(صور)

كتب- عمرو علي:

تصوير – علاء أحمد:

تسلمت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، التقرير الطبي لمتهمين في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية" .

وجاء في التقرير المتهمين، "إبراهيم قطب، وعمرو عبد الباسط، بعدما نوه ممثل النيابة العامة في مستهل الجلسة إلى إجراء الكشف الطبي على كلاً المتهمين، تنفيذًا لقرار المحكمة بالجلسة الماضية. أن المتهم الأول مصاب بتليف بالكبد، فيما اتضح إصابة المتهم الآخر بذات المرض، إلى جانب معاناته من الانزلاق الغضروفي.

جاء خلال محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان و738 آخرين في قضية "فض اعتصام رابعة.

وتضم قائمة المتهمين في القضية عددا من كبار قيادات الجماعة من بينهم، عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وعاصم عبد الماجد، وعصام سلطان، إضافة إلى طارق الزمر.

وقررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة في أغسطس 2015، ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم "التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بغير ترخيص".

وكانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، بعد اعتصام استمر 47 يومًا اعتراضا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وأسفر فض الاعتصام عن مقتل 615 شخصًا بينهم 8 من قوات الأمن، بحسب ما أعلنته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور.