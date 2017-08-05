مايكل أوين يتحدث عن تأثير صلاح في هجوم ليفربول

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أكد النجم الإنجليزي مايكل أوين، نجم ليفربول وريال مدريد السابق، أن الدولي المصري محمد صلاح، المنتقل حديثًا إلى الريدز من صفوف روما الإيطالي، سيكون له تأثيرًا كبيرًا على الليفر خلال الموسم الجديد.

وقال نجم ليفربول السابق في حوار مع الموقع الرسمي لـ«البريميرليج»: "محمد صلاح لم يحصل على فرصة كافية مع تشيلسي ولكنه قضى فترة عظيمة في إيطاليا، وأعتقد أنه سيكون له تأثيرا كبيرا على تقوية هجوم ليفربول ومنحهم مركزًا متقدما في الدوري الإنجليزي".

وأضاف مايكل أوين: "أعتقد أن تشيلسي قادر على الحفاظ على لقب البريميرليج بعد الصفقات الجيدة التي أبرمها، كما أن مانشستر سيتي تعاقد مع لاعبين متميزين في الخط الخلفي، ولكن مشكلته الحقيقية هي عدم القدرة على تحقيق الفوز حال تقديم مستوى سيء، بعكس البلوز".

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وأردف نجم ليفربول وريال مدريد السابق: "أعتقد أن ليفربول سيحقق مركزا متقدما هذه المرة، وكذلك مانشستر يونايتد، وسيكونان ضمن الـ4 الكبار، في وقت قد يتراجع فيه توتنهام وأرسنال، خاصة لو تخلى الأخير عن أليكسيس سانشيز، ولن يتمكن إيفرتون، رغم الانتقالات القوية، من الوصول لمركز مؤهل للأبطال".

واختتم مايكل أوين: "الفرنسي ألكسندر لاكازيتي، لاعب أرسنال الجديد، قد يحقق الحذاء الذهبي للدوري الانجليزي، وأتطلع لمشاهدة روميلو لوكاكو مع مانشستر يونايتد، وبيكفورد مع إيفرتون".