أمن سوهاج يستعيد سيارة مسروقة من الجيزة ويضبط المتهمين
أمن سوهاج يستعيد سيارة مسروقة من الجيزة ويضبط المتهمين
12:23 م السبت 05 أغسطس 2017
أمن سوهاج - أرشيفية
سوهاج – عمار عبد الواحد
ضبطت حملة أمنية بمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، اليوم السبت، سيارة ملاكي مبلغ بسرقتها في يوليو الماضي بمحافظة الجيزة.
كان اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، بأنه أثناء مرور النقيب محمد عبد اللطيف أبو العطا، ضابط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، والقوة المرافقة، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز، وباستيقاف السيارة رقم "379 ط.و.و" ملاكي يقودها شمس الدين كمال شاكر، 26 عامًا عامل، ويقيم في البلابيش بحري دائرة المركز، لفحصها تبين عدم حمل قائدها تراخيص.
بالكشف على السيارة تبين أنه مُبلغ بسرقتها في المحضر رقم 6230 جنح قسم أول 6 أكتوبر لسنة 2017 في 16 يوليو الماضي، عن بلاغ أحمد السيد محمد 40 عامًا محامٍ، ويقيم بمحافظة القاهرة.
بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب واقعة سرقة السيارة من مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، بالاشتراك مع مؤمن بشير بكر، 22 عامًا، عاطل ويقيم في النغاميش دائرة المركز.
استهدفت القوات منزل المتهم الأخير، وتمكنت من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
باستدعاء مالك السيارة وسؤاله، قرر أنه حال قيادته السيارة بمدينة القاهرة استوقفه المتهمان، وطلبا منه توصيلهما لمدينة 6 أكتوبر، وفي الطريق قاما بالتعدي عليه بالضرب والاستيلاء على السيارة، ولاذا بالفرار. وأضاف بقيامهما بمساومته مقابل مبلغ مالي لإعادة السيارة.
كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتطوير مناقشة المتهمين، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 9451 جنح المركز لسنة 2017.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
القبض على عاطلين أثناء ترويجهما 400 تذكرة "هيروين" في المنيا
-
مقتل عامل في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بسوهاج
-
بالصور.. ضبط 75 "موتوسيكل" مخالف في السويس.. ومدير الأمن: الجريمة
-
شخصان ينتحلان صفة مفتشي بريد ويستوليان على 135 ألف جنيه بسوهاج
إعلان
إعلان