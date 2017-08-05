مصراوي Masrawy

"نائب" يعد مشروع قانون لتكريم شهداء الجيش والشرطة (نص كامل) 12:04 م السبت 05 أغسطس 2017

محمود نبيه عضو مجلس النواب

كتب- أحمد علي: قال محمود نبيه، عضو مجلس النواب، إنه سيقدم مشروع قانون بشأن بعض الأحكام الخاصة بشهداء ومصابى الجيش والشرطة لتقديمه فى بداية دور الانعقاد الثالث.وأشار في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم السبت، إلى أن الهدف من مشروع القانون هو تحسين الوضع الاجتماعى لأسر الشهداء سواء من الجيش أو الشرطة أو المواطنين المدنيين الأبرياء الذى استشهدوا نتيجة عمليات إرهابية من قبل جماعات لا تريد الخير أبدا لمصر.وقال النائب: لاشك أن هؤلاء الشهداء يستحقون من الوطن أن يقدم لهم ولأسرهم كل أنواع الدعم الذى يكفل لهم حياة كريمة، خاصة الدعم المادى، جزاء ما قدموا من تضحيات وصلت الى حد التضحية بالنفس وبالروح ، وهو ما يستوجب على الدولة أن تضع من التشريعات والأحكام التى تضمن لهم هذا الأمر من من خلال هذا المشروع الذى يتكون من ( 5 مواد ).وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:المادة الأولى: يصرف تعويض يعادل مائة ضعف الحد الأدنى للأجور لأسر الشهداء من الجيش أو الشرطة وللمصابين منهم بعجز كلى، وكذا خمسين ضعف الحد الادنى للأجور للمصابين بعجز جزئى، وذلك فى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تحقق الاستشهاد أو الاصابة).المادة الثانية: (يكون معاش أسر شهداء الجيش أوالشرطة بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التى كان يتقاضاها قبل استشهاده، على أن تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة مرتب وبدلات وعلاوات أقرانه فى الرتبة أو الدرجة التى يتم ترقيتهم إليها).المادة الثالثة: (تخصص نسبة فى مسابقات التوظيف للمصابين فى العمليات الحربية من الجيش أو العمليات الأمنية من الشرطة المحالين للتقاعد بما يتناسب مع نسبة العجز لديهم، كما تخصص نسبة من هذه الوظائف لأبناء وزوجات الشهداء، فإذا كان الشهيد غير متزوج، أو كان أولاده قصرًا، أو لم يكن له أولاد، فتخصص هذه النسبة لإخوته وأخواته ، وذلك دون إخلال بحق القصر في التمتع بهذه الميزة عند بلوغهم السن القانونية لشغل الوظائف).المادة الرابعة على (تطبق أحكام المواد السابقة على من يعتبر مفقودا فى العمليات الحربية أو العمليات الأمنية وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الاحوال الشخصية).المادة الخامسة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.ومن جانبه اكد النائب فى تصريح لمصراوى أنه سيقوم بحملة توقيعات من نواب البرلمان لدعم مشروع القانون فضلا عن تواصله مع قيادات ائتلاف دعم مصر حتى يظهر القانون للنور لمساعدة أسر الشهداء فى مواجهة الأعباء الحياتية.

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