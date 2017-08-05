أخبار عاجلة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة -
بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟ -
الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث -
الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين -
استقبال ميركل بالسب في فعالية انتخابية شرقي ألمانيا -
وسائل إعلام إسبانية: ارتفاع عدد ضحايا حادث الدهس إلى 13 قتيلاً -
الخارجية الروسية: شن هجوم ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى مأساة -
ماذا نعرف عن هجوم الدهس في برشلونة حتى الآن؟ -
"مجدي يعقوب" يكشف مواصفات المدينة الطبية الجديدة بأسوان -
إحالة 43 عاملاً بمستشفى زاوية الناعورة بالمنوفية للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

بروتوكول تعاون بين «الإنتاج الحربي» و«المصرية للمعدات الزراعية»

Google+ Print
بروتوكول تعاون بين «الإنتاج الحربي» و«المصرية للمعدات الزراعية» بروتوكول تعاون بين «الإنتاج الحربي» و«المصرية للمعدات الزراعية»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

وقعت الهيئة القومية للإنتاج الحربي، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، وهي شركة متخصصة في تقديم الخدمات التسويقية والتصديرية للحاصلات الزراعية، ومستلزمات الإنتاج من أسمدة ومخصبات وآلات ومعدات زراعية ووسائل الري المختلفة.

يهدف البروتوكول إلى تعاون الطرفين في تصنيع وإنتاج وتوريد وتسويق المعدات الزراعية المختلفة التي تخدم الفلاح مثل (مجففات الحبوب، جرارات زراعية، وحدات توليد كهرباء، وحدات ضغط مياه لتنظيم الري بالتنقيط والري المحوري، عزاقات دورانية طرازات مختلفة، أنظمة الري المحوري، محاريث بأنواعها، القصبيات بمقاساتها، المقطورات الزراعية، سطحي أو قلاب، رشاشات المبيدات، الأدوات والمنتجات المنزلية، وسائل إطفاء الحريق، أنابيب البوتاجاز).

ويشمل البروتوكول التعاون في أعمال الإنشاءات والمقاولات والاستشارات الهندسية، بالإضافة إلى قيام الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، بالتسويق والترويج للمنتجات والمعدات من خلال الفروع ومنافذ البيع المختلفة التي تمتلكها في كل أنحاء .

أكد محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال حضوره مراسم توقيع بروتوكول التعاون، أن شركات الإنتاج الحربي تمتلك خبرات صناعية وتكنولوجية وعلمية عريقة ومتعددة، في مجال تصنيع وإنتاج الآلات والمعدات الزراعية والأسمدة العضوية وأنظمة ومحاور الرى المختلفة.

شاهد أيضا

وأشار العصار إلى أن التعاون يهدف إلى خدمة الفلاح وتنمية الريف المصري، من خلال الاعتماد على معدات محلية الصنع ذات جودة عالمية، وتيسير سبل استخدام التقنية الحديثة في الإنتاج والتصنيع والتعبئة بالصورة التي تؤدي إلى زيادة ورفع مستوى الإنتاج.

من جانبه، صرح مصطفى هدهود، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية، بأنه يثق تماما بقدرات وإمكانيات شركات الإنتاج الحربي، وأنه دائم الاستعداد للتعاون المثمر والبناء مع الجهات والمؤسسات الوطنية في كل المجالات.

وأوضح هدهود أن منتجات وزارة الإنتاج الحربي تلبي رغبة الشركة في الارتقاء بمستوى المنتج المصري محليا وعالميا، من خلال تقديم منتج متميز بجودة عالمية بهدف دعم الاقتصاد القومي للبلاد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

وزيرة الهجرة: هذه أسباب عدم تسجيل 3 ملايين مهاجر مصري بـ"الخارجية"

وزيرة الهجرة: هذه أسباب عدم تسجيل 3 ملايين مهاجر مصري بـ"الخارجية"

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل