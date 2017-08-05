«الإسكان» تجهز 3 مدارس للنيل الدولية لتشغيلها العام المقبل

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صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة تجهز مدارس النيل الدولية بالمدن الجديدة للعام الدراسى المقبل.

أوضح مدبولي، في بيان له، اليوم السبت، أن المرحلة الأولي من مدارس النيل بالمدن الجديدة، بها 12 مدرسة، منها 5 مدارس قائمة يتم إجراء تعديلات عليها لتشغيلها، بمدن: طيبة الجديدة، أسيوط الجديدة والسادات، وسيتم تشغيلها العام الدراسى المقبل، وأسوان الجديدة ودمياط، وسيتم تشغيلها العام الدراسى بعد المقبل، و7 مدارس جديدة من المقرر تنفيذها، بمدن: القاهرة الجديدة (مدرستان)، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، الشروق، العبور، والعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال إن مدارس النيل مدارس حكومية مصرية تأسست في عام 2010، تتبع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لتقديم خدمة تعليمية دولية مقابل مصاريف سنوية مخفضة بالمقارنة مع المدارس الدولية الخاصة، وتشرف عليها وحدة شهادة النيل الدولية بالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كمبريدج البريطانية، التي تقدم الدعم الفني للمدارس وتعتمد شهاداتها بالخارج، وتتولى وزارة التربية والتعليم اعتماد شهاداتها محليا، ويتم تدريس المناهج المصرية باللغة الإنجليزية بمعايير دولية لمراحل التعليم المختلفة، ويحصل الطالب في نهاية دراسته بالمدرسة على شهادة النيل الثانوية الدولية.

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وذكر عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، أن هناك 5 مدارس قائمة، منها 3 مدارس تم الانتهاء من المرحلة الأولى للتعديلات بها، وسيتم تشغيلها العام الدراسي المقبل، وهي: مدرسة بمدينة السادات بمحور خدمات الحي الخامس، بمساحة 17 ألف متر مربع، ويتم الانتهاء من التعديلات اللازمة لزيادة عدد الفصول من 33 إلى 56، وستبدأ المدرسة في العام الدراسى المقبل بـ8 فصول رياض أطفال، ومدرسة بمدينة طيبة الجديدة، بمنطقة عمارات 620 فدانا، بمساحة 17 ألف متر، ويتم الانتهاء من التعديلات لزيادة عدد الفصول من 42 إلى 56، ومدرسة بمدينة أسيوط الجديدة، بمنطقة رجال الأعمال بالحي الأول، بمساحة 14 ألف متر مربع، ويتم الانتهاء من التعديلات لزيادة عدد الفصول من 33 إلى 42، إضافة إلى مدرستين يتم العمل عليهما، لتشغيلهما العام الدراسي بعد المقبل، واحدة بمدينة أسوان الجديدة، بها 42 فصلا، ومن المقرر زيادتها لتصبح 56 فصلا، وأخرى بمدينة دمياط، بها 33 فصلا، ومن المقرر زيادتها لتصبح 56 فصلا.

وتابع ممدوح بأن أعمال التعديلات المعمارية التي تمت ببعض الفصول شملت: تحديد وفصل المساحات اللازمة للمرحلة الأولي (KG1، KG2) بمعرفة استشاري المشروع، تنفيذ شبكة كمبيوتر وإنترنت ودش مركزي لتغطية كل الفصول والغرف الإدارية، تنفيذ شبكة تليفونات لخدمة الفصول والغرف الإدارية والطرقات، السنترال الداخلي، تنفيذ نظام المراقبة بالكاميرات بالفصول الداخلية والطرقات، المراقبة الخارجية على المداخل، تنفيذ النظام الصوتي والسماعات، تركيب نظام إنذار الحريق ليغطي كل الفصول والغرف، تركيب التكييفات لتشمل كل الفصول والأنشطة والفراغات الإدارية، وتركيب مظلات وأرضيات مطاطية لملاعب الأطفال.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التصميمات المعمارية الابتدائية، وتتم المراجعة مع المختصين بوحدة النيل، لتنفيذ مدرسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأخرى بمنطقة الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة.