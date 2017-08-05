«الزراعة» تصدر نشرة توصيات فنية لمحاصيل الفاكهة

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أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، والإدارة المركزية للبساتين، نشرة التوصيات الفنية لشهر أغسطس الجاري، لتوجيه المزارعين في تعاملهم مع أشجار الفاكهة بمختلف أنواعها ومواجهة الإصابات والأمراض والحشرات وجمع محاصيلها.

وأشارت نشرة التوصيات الفنية فيما يتعلق بأشجار الموالح إلى أهمية استمرار مقاومة الحشائش كيماوياً أو بالحش أو التقليع، بجانب الاهتمام بالري مع تجنبه وقت اشتداد الحرارة، وتجنب حدوث تشقق للثمار بانتظام عملية الري، كذلك تسمد الأشجار التي تروى بالتنقيط بإضافة دفعتين أسبوعياً وبالنسبة للمكافحة يتم مكافحة الإصابة بالمن ودودة ورق القطن حسب برنامج المكافحة، واستمرار برنامج مقاومة الحشرات القشرية والبق الدقيقي.

وفيما يتعلق بأشجار الزيتون أشارت نشرة التوصيات إلى أهمية زيادة عدد النقاطات مع تقدم الأعمار الصغيرة، بهدف توفير كمية الرطوبة اللازمة لذلك، والتخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأصناف المطعومة، والتخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة، بجانب ضبط عمليات الري وعدم الإفراط في الري.

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وفيما يتعلق بمحصول العنب، أشارت النشرة لجمع المحصول للأصناف المبكرة، وإجراء عملية قصف الأفرع النامية بالنسبة للأصناف متوسطة أو متأخرة النضج بمعدل 5 سلاميات ابتداء من القمة في المناطق الحارة لتقليل البخر من الأوراق، ومقاومة الحشائش إما بالعزيق أو باستخدام المبيدات المناسبة، بجانب إيقاف ري الأشجار مؤقتاً بالنسبة للأصناف متوسطة النضج حتى موعد الجمع، وإعادة وضع الشعب للعناقيد وخاصة الأصناف المتوسطة والمتأخرة النضج والمرباة بالطريقة الراسية.

وبالنسبة لمحصول الموز بالنسبة لأراضي الوادي الجديد يجب الاستمرار في قطع الكوز الزهري أو إزالته كاملاً بعد تمام تفتح الكفوف، والانتهاء من عملية انتخاب الخلفات الجديدة في الوجه القبلي التي ستثمر في العام القادم، وتكرار الرش بالعناصر الصغرى إذا دعت الضرورة، بجانب الري كما في الشهر السابق، وفحص وإزالة النباتات المصابة بالتورد أو التبرقش، واستمرار الرش ضد المن بأحد المبيدات الموصى بها، أما في المشتل يتطلب الحذر عند إضافة الأسمدة النيتراتية لتفادى أزهار الخلفات الكبيرة في المشتل.