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نائب: حرمان رابع طفل من الخدمات حل لزيادة السكان (فيديو)

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نائب: حرمان رابع طفل من الخدمات حل لزيادة السكان (فيديو) نائب: حرمان رابع طفل من الخدمات حل لزيادة السكان (فيديو)

التحرير

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قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قنبلة الزيادة السكانية، التي انفجرت في مؤخرًا تستدعي تدخل الدولة، ووضع تشريعات منظمة للأسرة.

وأوضح أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "cbc extra": "مهما عملنا من تنمية مش هنحس بيها بسبب الزيادة السكانية"، مضيفًا أنه تقدم بمشروع قانون إلى مجلس النواب لتنظيم الأسرة المصرية.

وتابع: "القانون يقترح رفع الخدمات عن الطفل الرابع مثل بطاقات والعلاج المجاني، إضافة إلى زيادة الإعفاء الضريبي لمن يلتزم بطفلين فقط"، مشيرًا إلى أن مصر لا يمكن أن تنفذ استراتيجية 2030، وتسمح بزيادة عدد السكان في عام 2030 إلى 140 مليون نسمة.

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وذكر: "فكرة القانون واضحة، ونحاول من خلالها عقاب أو حرمان الطفل الرابع أو الخامس من الخدمات، كل أعضاء البرلمان يعرفون حجم مشكلة الزيادة السكانية في مصر وتأثيرها على النمو والاقتصاد وسيوافقون على هذا المقترح".

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التحرير

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