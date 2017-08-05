مدبولي: تنفيذ 696 وحدة إسكان اجتماعي بالنوبارية الجديدة

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صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 696 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، ويجري تنفيذ 744 وحدة أخرى بمدينة النوبارية الجديدة، كما تم بيع 212 قطعة أرض سكنية بالحي المتميز بالمدينة.

قال محمد عبد الحميد القصري، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، إنه يتم تنفيذ خزانين أرضيين سعة 10 آلاف متر مكعب، وعنبر طلمبات للمياه المرشحة ومشتملاتها بنسبة إنجاز 71%، ويتم إعادة تأهيل محطة المعالجة القائمة، وتوسعات المحطة الجديدة بنسبة إنجاز 80%، بجانب تنفيذ شبكة كهرباء الإسكان المتميز بطول 4.02 كيلو متر، ومياه بطول 3.2 كيلو متر، ووصلات بطول 2.5 كيلو متر، وشبكات صرف بطول 2.74 كيلو متر.

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وأضاف القصرى، أنه تم طرح إنشاء مدرسة تعليم أساسي بالحي المتميز، وسوقين تجاريتين بالحي الثاني وابني بيتك ب، وطرح أعمال تغذية بالكهرباء للقطع التجارية بواجهة المدينة، بينما يتم تنفيذ سوق تجارية بالحي المتميز، كما تم الانتهاء من تنفيذ مدرسة تعليم أساسي بالحي الثاني (33 فصلًا)، ومدرسة تعليم ثانوي بنات بالحي الثاني (25 فصلًا)، وحضانتين بالمجاروة 3 بالحي الثاني وابني بيتك ب.