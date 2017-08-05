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ضبط تشكيل عصابي أثناء التنقيب عن الآثار في البحيرة

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ضبط تشكيل عصابي أثناء التنقيب عن الآثار في البحيرة ضبط تشكيل عصابي أثناء التنقيب عن الآثار في البحيرة

التحرير

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تمكن ضباط مباحث البحيرة، اليوم السبت، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في التنقيب عن الآثار، في أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار، داخل منزل في قرية ديروط، التابعة لمركز المحمودية.

تلقى اللواء علاء عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة المحمودية من الأهالي، بقيام أشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بقرية ديروط.

بالانتقال والفحص والمعاينة تبين قيام "مصطفى. ص"، مبيض محارة، "طاهر. م"، عامل، و"محمد. م"، نجار، بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل ملك "سمير. إ"، حارس عقار، "غير مأهول بالسكان"، ووجدت حفرة دائرية الشكل قطرها 120 × 70 سم، بعمق 8 أمتار، وتم ضبط الأدوات المستخدمة موتور رفع مياه، خرطوم مياه، فاس، كوريك، وحبال.

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تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أنكروا ما نسب إليهم، وعللوا قيامهم بالحفر لعمل بئر صرف صحي للعقار، تم التحفظ على مكان الحفر، وأخطرت هيئة الآثار بالبحيرة لاتخاذ شؤونها.

تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

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التحرير

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