إعادة تمساح نيلي إلى بيئته في بحيرة ناصر (صور)

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أطلقت وحدة التماسيح بإدارة المحميات الطبيعية بأسوان، اليوم السبت، سراح وإعادة تمساح نيلي يصل طولة إلى متر ونصف، إلى بيئته الطبيعية ببحيرة ناصر.

وقال عمرو عبد الهادي، مدير وحدة التماسيح بإدارة المحميات الطبيعية بأسوان، إن التمساح النيلي، الذي تسلمته الوحدة من صاحب متحف تراثي شهير بجزيرة أسوان يطلق علية متحف "أنيماليا"، في إطار المبادرة التى أطلقتها إدارة المحميات الطبيعية لأهالي بأسوان، لتسليم التماسيح النيلية التي يتم تربيتها داخل المنازل، لإعادتها مرة أخرى إلى بيئتها الطبيعية ببحيرة ناصر، حرصًا على سلامة الأهالي وخشية من هروب التماسيح من المنازل.

ودعا عبد الهادي، الأهالي ومربي التماسيح النيلية في أسوان، للتجاوب مع المبادرة والمشاركة فيها بإيجابية، في إطار الحفاظ على التماسيح كجزء مهم من التنوع البيولوجي لمصر، والعمل على إعادتها مرة أخرى إلى بيئتها الطبيعية ببحيرة ناصر.

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وذكر أن التمساح الذي أطلق سراحه، اليوم، من النوع "أنثى"، ويصل طوله مترًا ونصف، ووزنه 17 كيلوجرامًا، وتم تسجيله بالكود رقم 113.





