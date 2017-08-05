الجبلاية تكشف مصير «حكم الفيديو» في الكأس

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد عصام عبدالفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، اليوم السبت، أن مباريات كأس مصر لن تشهد تطبيق تجربة حكم الفيديو.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه العام طارق يحيى مع نظيره المصري البورسعيدي بقيادة مديره الفني حسام حسن، على استاد برج العرب 8 أغسطس، فيما سيواجه النادي الأهلي بقيادة مدربه حسام البدري، نظيره سموحة يوم 9 من نفس الشهر، في نصف نهائي بطولة الكأس.

شاهد أيضا

وقال عبدالفتاح في تصريحات صحفية، إنه لم يطلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» تطبيق التجربة في الكأس وبالتالي فإنه لايمكن تطبيقها دون الحصول على موافقة الفيفا، موضحًا أنه أرسل تقريرًا للفيفا يطلب فيه تطبيق التجربة بداية من الموسم المقبل وينتظر الموافقة.