الجهاز الفني للمنتخب يراقب صالح جمعة

التحرير

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كشف مصدر بالجهاز الفني لمنتخب مصر، أن هناك اتجاهًا قويًا لضم صالح جمعة لاعب الأهلي لصفوف الفراعنة قبل مباراتي أوغندا في تصفيات كأس العالم.

وقال المصدر لـ "التحرير"، إن الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب المنتخب يتابع جمعة بشكل جيد منذ فترة ويعلم قدراته جيدًا، وسيتواجد مع منتخب مصر حال استمرار مشاركته و تألقه مع الأهلي خلال الفترة المقبلة.

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ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الأوغندي يومي 31 أغسطس و5 سبتمبر ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا، ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي منتخب أوغندا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، يليه غانا بنقطة واحدة، فيما يتذيل منتخب الكونغو ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط.