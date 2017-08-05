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الأمم المتحدة تهدد بحرمان كوريا الشمالية من مليار دولار من عائدات التصدير 11:40 ص السبت 05 أغسطس 2017

مجلس الأمن الدولي

نيويورك – (أ ف ب):يصوت مجلس الأمن الدولي السبت على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة الجمعة يقضي بحرمان كوريا الشمالية من مليار دولار من عائدات صادراتها لمعاقبة برنامجيها النووي والباليستي.وقال دبلوماسيون إن التصويت على العقوبات الجديدة التي تشمل خصوصا الفحم والسمك وثمار البحر سيجري عند الساعة 15,00 (19,00 ت غ) من السبت. ويأمل الأمريكيون بألا يصطدم القرار بفيتو صيني أو روسي.ويهدف القرار الجديد الى دفع بيونغ يانغ الى التفاوض بعد اطلاقها اول صاروخ عابر للقارات في الرابع من يوليو، اعتبرته القوى الكبرى تهديدا للامن العالمي. وقامت كوريا الشمالية باطلاق صاروخ ثان من هذا النوع في 28 يوليو.ويفيد مشروع القرار الأمريكي الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، بأن العقوبات تستهدف أيضا الصادرات الكورية الشمالية من الحديد وخام الحديد والرصاص وخام الرصاص. لكنها لا تشمل شحنات المنتجات النفطية التي تسلم إلى كوريا الشمالية، وألا كانت ستشكل ضربة قاسية لاقتصادها على حد قول دبلوماسي طلب عدم كشف هويته.وصرح دبلوماسي طلب عدم الكشف عن اسمه بأن النص "يفرض حظرا لقطاعات كاملة من الصادرات" الكورية الشمالية.ويتهم مشروع القرار كوريا الشمالية بالقيام "بتحويل جزء كبير من مواردها الضعيفة" لمواصلة تطوير "أسلحة نووية وبرامج عديدة مكلفة لصواريخ باليستية".وقال الدبلوماسي إن مجمل العقوبات المطروحة ستؤدي إلى حرمان كوريا الشمالية من "مليار دولار من العائدات" القادمة من صادراتها في حال أقرت العقوبات وطبقتها فعليا كل الدول الاعضاء في الأمم المتحدة.وأضاف أن الصادرات الكورية الشمالية تدر على البلاد ثلاثة مليارات دولار سنويا.حزمة سابعة من العقوباتينص القرار الذي تقترحه واشنطن أيضًا على منع اقامة أي شركات جديدة مشتركة بين شركات كورية شمالية وأجنبية ووقف كل استثمار اضافي في الشركات الموجودة حاليا.وذكر مصدر دبلوماسي أن روسيا قد تكون راغبة في تعديل هذه البنود الأخيرة قبل التصويت نظرا لعلاقاتها التجارية مع بيونغ يانغ.وصرح دبلوماسي متخصص في الملف بأن مشروع القرار يمنع كوريا الشمالية من زيادة حصصها من العاملين في الخارج.ويقضي النص أيضا أن السفن الكورية الشمالية التي تنتهك قرارات الأمم المتحدة ستمنع من الرسو في مرافىء كل الدول.وينص مشروع القرار على إضافة بنك التجارة الأجنبي في كوريا الشمالية الذي يدير التداولات بالعملات الاجنبية، الى لائحة الكيانات التي تجمد موجوداتها. وتتفاوض الولايات المتحدة بخصوص هذه الاجراءات الجديدة مع الصين منذ بداية يوليو لفرض عقوبات قاسية جديدة. وبكين هي الشريكة التجارية الرئيسية لكوريا الشمالية.أطلقت كوريا الشمالية أول صاروخ عابر للقارات في يوم العيد الوطني الأمريكي. وأثار الصاروخ الآخر الذي اطلق في نهاية يوليو قلقا من قدرة بيونغ يانغ التي تمتلك قنبلة نووية، على تطوير صواريخ قادرة على إصابة البر الأميركي.وفي الأيام الأخيرة ضاعفت واشنطن ضغوطها على الصين وروسيا مؤكدة أن وقت المفاوضات انتهى وحان وقت التحرك في مجلس الأمن الدولي.وقال دبلوماسي للصحفيين "لدينا ثقة كبيرة بانهما ستكونان في صفنا بخصوص مشروع القرار".وحذرت روسيا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، مؤخرا من فرض اي اجراءات جديدة تفاقم الأزمة الانسانية في كوريا الشمالية. وقال دبلوماسي غربي إن مفتاح هذا القرار هو "بكين والى حد ما روسيا".

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