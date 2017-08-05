القبض على عاطلين أثناء ترويجهما 400 تذكرة "هيروين" في المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

ألقى رجال وحدتي البحث الجنائي لقسمي شرطة مركز وبندر المنيا، القبض على اثنين من أخطر تجار المخدرات، تخصصا في ترويج مادة "الهيروين" المخدرة لعملائهما، وضبطت المباحث نحو 400 تذكرة هيروين بحيازة المتهمين، الذين ضبط كل منهما في واقعة منفصلة.

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة، مدير قطاع مباحث المنيا، بنجاح فريقي مباحث مركز وبندر المنيا، في ضبط عاطلين متلبسين بالاتجار في "الهيروين المخدر" بكميات كبيرة.

المتهم الأول يدعى "محمد. ص. ص. س"، وشهرته "محمد كشري"، 26 عامًا، عاطل، وضبط بحيازة المتهم 270 "تذكرة" لمخدر الهيروين، تزن حوالي 250 جرام، بقصد الاتجار، ومبلغ مالي 1900 جنيه وهاتف محمول، يستخدمه المتهم في الاتصال بعملائه.

وبالكشف الجنائي على المتهم تبين سابق اتهامه في خمسة قضايا سلاح ناري، نشل، سرقة، واتجار بالمخدرات، وتحرر محضر بضبطه برقم 9364 لسنة 2017 إداري مركز المنيا.

والمتهم الثاني يدعى "إسلام. أ. ط. ي"، 24 عامًا، عاطل، وضبط بحيازته 110 "تذكرة" لمسحوق الهيروين، تزن حوالي 120 جرامًا، بالإضافة لأربعة قطع من "جوهر الحشيش" المخدر، تزن حوالي 250 جرامًا، بقصد الاتجار.

وضبط بحيازة المتهم أيضًا مبلغ 1700 جنيه، وهاتف محمول للاتصال بعملائه، وتحرر بضبطه المحضر رقم 9180 لسنة 2017 إداري قسم شرطة بندر المنيا.

و أحيل المتهمين لنيابتي مركز وبندر المنيا، رفقة المضبوطات التي تم تحريزها للتحقيق.