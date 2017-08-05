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انعقاد المؤتمر العلمي الثاني لطب المناطق الحارة في الغردقة

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مصراوي Masrawy

انعقاد المؤتمر العلمي الثاني لطب المناطق الحارة في الغردقة

11:34 ص السبت 05 أغسطس 2017

انعقاد المؤتمر العلمي الثاني لطب المناطق الحارة في الغردقة

المؤتمر العلمي الثاني

قنا - عبدالرحمن القرشي:

ينظم قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي بكلية طب جامعة جنوب الوادي، والمستشفيات الجامعية، المؤتمر العلمي الثاني للقسم بمدينة الغردقة في الفترة من 9-12 أغسطس الجاري، تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور حمدي محمـد حسين عميد كلية الطب.

صرح بذلك الدكتور علي عبدالرحمن غويل، رئيس قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي بطب قنا، والمستشفى الجامعي، وأضاف أن المؤتمر يقام للعام الثاني على التوالي بعد نجاح نسخته الأولى من حيث عدد الحضور والموضوعات التي تم مناقشتها.

ويناقش المؤتمر هذا العام خلال أيام انعقاده العديد من الموضوعات الرئيسية، منها الجديد في علاج الالتهاب الكبدي الفيروسي "بي" و"سي"، وأورام الكبد والأمراض المناعية والجهاز الهضمي، كما يتناول المؤتمر الحديث في مجال مناظير الجهاز الهضمي وعلاج السمنة بالمنظار وغيرها من الموضوعات.

وأضاف الدكتور غويل أن المؤتمر يحضره نخبة من أساتذة طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي بالعديد من الجامعات المصرية ومنهم الدكتور علي مؤنس الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، والدكتور جمال عصمت الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور إبراهيم مصطفى أستاذ أمراض الكبد بمعهد تيودرو بلهارس.

وأضاف الدكتور حسن صديق الأستاذ المساعد في قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي بطب قنا، أن المؤتمر يضم أيضًا عددًا كبيرًا من شباب الباحثين والأطباء لتحقيق التواصل بين الأجيال والعمل على تبادل الخبرات ورفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة بأقسام أمراض المناطق الحارة والجهاز الهضمي بمختلف المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة.

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