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"شارك بنفسك".. مبادرة أهالي بأسيوط لمواجهة جشع "الجزارين"

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مصراوي Masrawy

"شارك بنفسك".. مبادرة أهالي بأسيوط لمواجهة جشع "الجزارين"

11:32 ص السبت 05 أغسطس 2017

مواجهة جشع الجزارين

أسيوط - أسامة صديق:

أطلق عدد من أهالى مركز أبو تيج فى محافظة أسيوط، اليوم السبت، مبادرة "شارك بنفسك"، والتي تهدف لشراء كل مجموعة من المواطنين بمركز أبوتيج من عائلة واحدة أو من عائلات مختلفة، بالاشتراك مع بعضهم، عجولًا وذبحها وتقسيم اللحوم.

وقال صالح النحاس، محامٍ من أهالي أبو تيج وصاحب المبادرة، في تصريحات صحفية، إن فكرة المبادرة جاءت بعد أن لاحظنا الارتفاع الجنونى فى اللحوم، وأنها إذا إستمرت على هذا الحال فسترتفع في أيام العيد وتصل إلى 150 جنيهًا، وبالتالىي لن يتمكن الموظف أو غيره أن يشترى لحومًا كما تعود في السابق.

وأضاف "النحاس" أن المشاركة في العجل عن طريق طرح أسهم لكل سهم 10 كيلو لحوم، بتكلفة ١٠٠٠ جنيه، مشيرًا إلى أنهم انتهوا من جمع أسهم أول عجل واشتروه، وإذا نجحت الفكرة، سيجري تنفيذها لبيعها للجمهور.

وأشار "النحاس" إلى أن المشاركة في المبادرة لا تقتصر على أحد بعينه، بل هي متاحة لجميع أهالي مركز أبو تيج، كما أنه من الممكن أن يشترك أكثر من شخص في سهم واحد.

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