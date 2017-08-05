إيداع مستشار وزير المالية قفص الاتهام في محاكمته بتهمة الرشوة

كتب - محمود السعيد:

أودع حرس محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، اليوم الثلاثاء، مستشار وزير المالية، و3 متهمين آخرين، قفص الاتهام قبيل محاكمتهم بتهمة تقاضي رشوة.

وكان المستشار نبيل صادق النائب العام، أحال مستشار وزير المالية و3 متهمين آخرين لمحكمة الجنايات، بتهمة تلقي ومنح رشوة.

وتضمن قرار الإحالة، بأن القضية تضم المتهم "طارق. ف" مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، و"محمود. ا" رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، و"أمل. ع" مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبي بمصلحة الضرائب، و"الناصر. ج" محاسب.

كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وجهت للمستشار وزير المالية، تهمة تقاضي المال على سبيل الرشوة، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته.

كما وجهت النيابة للمتهمين الآخرين تهمة عرض رشوة مالية على موظف سنه، بقصد الإخلال بواجبات الوظيفة، والتوسط في عرض رشوة مالية على موظف سنه.