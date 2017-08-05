بعد أن احتفلت بخطبتها.. "فاشونيستا" مصرية تكيد الفتيات بعريسها الفرنسي
بعد أن احتفلت بخطبتها.. "فاشونيستا" مصرية تكيد الفتيات بعريسها الفرنسي
11:52 ص السبت 05 أغسطس 2017
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بالصور-تعرف على تصنيف الملابس في "الوكالة" من الإيطالي إلى الشعبي
كتبت- هاجر حاتم:
احتفلت منذ يومين خبيرة الموضة هادية غالب بخطبتها، في حفل صغير أقيم بمنزل العائلة.
وبالرغم من أن "هادية" اعتادت على أن تشارك محبيها كل لحظات يومها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها أخفت خبر خطبتها إلى أن أٌقيم الحفل، وحرصت على تشويق معجبيها عن طريق تسجيل بعض ما يحدث من كواليس التحضيرات دون ذكر المناسبة.
وفاجئت هادية محبيها بخطبتها من شاب مصري فرنسي، ذكرت أنها تعرفت عليه قبل عام من الآن ،وجائت تعليقات متابعيها ما بين التهنئة والتمني لها بالتوفيق في حياتها الجديدة، وأخرى بالانتقاد حيث ذكرت بعض الفتيات "هنحسدها ولا ايه"، والبعض الآخر انتقد يديها "هي دي ايد فاشونيستا"، "ليه دبلة العريس رفيعة كدا ليه".
يذكر أن هادية غالب هي مدونة موضة مصرية، أسست شركتها الخاصة في تسويق الموضة "GPH" لها مقر رئيسي بالقاهرة، وآخر بـ "دبي"، ولها آلاف المتابعين.
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