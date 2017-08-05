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دول أوروبية تسحب البيض من الأسواق ...والسبب

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مصراوي Masrawy

دول أوروبية تسحب البيض من الأسواق ...والسبب

11:31 ص السبت 05 أغسطس 2017

دول أوروبية تسحب البيض من الأسواق ...والسبب

دول أوروبية تسحب البيض من الاسواق

كتبت-نرمين الجلاد:

كاجراء احترازي قامت سلطات ألمانيا وهولندا وبلجيكا، بسحب ملايين البيض من المستودعات والمتاجر، جراء اكتشاف معدل عالي من المبيدات الحشرية في المادة الغذائية،

وبحسب ما جاء ذكره "سكاي نيوز" فإن المبيدات التي جرى العثور عليها في البيض لا يُسمح باستخدامها في إنتاج الأغذية الموجهة للاستهلاك الآدمي.

وجرى إغلاق قرابة 180 مزرعة في هولندا، حتى الآن، فيما فتح تحقيق قضائي للتعرف على ظروف وصول المبيدات السامة إلى البيض.

وذكرت المتحدثة باسم اللجنة الأوروبية، آنا كيسا إيتكونن، أن البيض المصاب جرى سحبه من الأسواق، وطمأنت بالقول "الأمور تحت السيطرة".

وبحسب منظمة الصحة العالمية، تسبب المبيدات لدى تسللها إلى الطعام، إتلافا للكبد والغدة الدرقية، فضلا عن إحداث مشكلات في الكلى.

وأظهرت فحوص أجريت لدم الدجاج وبيضه، في البلدان المذكورة، معدلات مرتفعة لمبيد "فيبرونيل" الذي يجري استخدامه في العادة للتخلص من حشرات مثل البراغيث والقمل.

وتواصل "مصراوي" مع الدكتور "ماهر أبوجبل"، عضو مجلس ادارة نقابة الزراعيين، الذي أشار الى خضوع المزارع  في ذات الإنتاج الكبير  لفحوصات من منظمة الصحة خاصةً فيما يتعلق بالمبيدات التي قليلاً ما يتم استخدامها لمعرفة أضرارها البالغة،  ولكن من الممكن انتشار مثل هذه المبيدات في المزارع الصغيرة بشكل أكبر للتخلص من الحشرات، لذا يفضل شراء البيض من محلات ذات ثقة .  

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مصراوي Masrawy

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