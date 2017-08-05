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التحريات: عصابة "سوسو" وراء السطو على سيارة الشرقية للدخان بأكتوبر

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مصراوي Masrawy

التحريات: عصابة "سوسو" وراء السطو على سيارة الشرقية للدخان بأكتوبر

11:25 ص السبت 05 أغسطس 2017

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواء إبراهيم الديب، عن ملابسات القبض على 5 من المتورطين في السطو على سيارة تابعة للشركة الشرقية للدخان بأكتوبر.

كان مجهولون يستقلون سيارة ماركة رينو استوقفوا سيارة الشركة بالقرب من مسجد عماد راغب بالحي الرابع، واستيلائهم على 605 آلاف جنيه، وفروا هاربين.

وتوصلت تحريات المقدم علي عبد الكريم، وكيل فرقة مباحث أكتوبر، إلى أن مرتكبي الواقعة هم: "محسن ا."، 30 عاما، وشهرته "سوسو"، سبق اتهامه في 8 قضايا، و"حمادة ح."، 30 عاما، أمين مخازن بالشركة، وصاحب مقهى بالهرم و4 عاطلين سبق اتهامهم في عدة قضايا مختلفة.

وتمكن الرائد مصطفى الشربيني، رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر، من ضبط 5 متهمين، وبندقية خرطوش بحوزة "سوسو"، وقرر أمين المخازن أنه استغل عمله بالشركة وعمله بمواعيد نقل المبالغ المالية، ولمروره بأزمة مالية عقد العزم على سرقتها، واتفق مع "سوسو" الذي استعان بباقي المتهمين.

وأمام اللواء محمد عبد التواب، مدير المباحث الجنائية، أرشد الجناة عن مبلغ 154 ألف جنيه، وأكدوا ان باقي المسروقات وطبنجة، أطلق منها أحدهم عياراَ نارياَ على الإطار الأمامي للسيارة لاستيقافها، بحوزة المتهمين الهاربين.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي كلفت المباحث بضبط المتهمين الهاربين.

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