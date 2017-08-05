قوافل بيطرية لعلاج الثروة الحيوانية بالمجان في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

انطلقت صباح اليوم السبت، قافلة طبية من كلية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، إلى مركز بلاط لإجراء الكشف وتقديم العلاج بالمجان على الثروة الحيوانية بالمركز.

وقال الدكتور سطوحي أحمد، عميد كلية الطب البيطري بالوادي الجديد، فرع جامعة أسيوط، إن القافلة تشمل عدد كبير من طلاب الكلية وأطباء الكلية لإجراء الكشف على الثروة الحيوانية بمركز بلاط، واكتشاف أمراض غير موجودة بالمحافظة من الممكن أن تصيب الماشية، والتي ستستمر حتى يوم 25 أغسطس الجاري.

وأضاف سطوحي لـ"مصراوي"، أن القوافل ستزور مراكز المحافظة الخمسة بواقع 5 أيام لكل مركز بدء من مركز بلاط ثم مركز الداخلة ثم مركز الفرافرة، ثم مركزي الخارجة وباريس.

وأضاف سطوحي، أن الكلية لها دور بارز في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة، وأن ذلك يظهر جليًا في القوافل البيطرية التي تنظمها الكلية بالمحافظة لخدمة القرى والنجوع في ربوع المحافظة.